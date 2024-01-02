https://ria.ru/20240102/boepripas-1919485841.html

Мэр Белгорода рассказал о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса

Мэр Белгорода рассказал о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса - РИА Новости, 02.01.2024

Мэр Белгорода рассказал о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса

Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале сообщил о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:35

2024-01-02T16:35

2024-01-02T16:53

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

валентин демидов

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Мэр Белгорода Валентин Демидов в Telegram-канале сообщил о ликвидации неразорвавшегося боеприпаса.Ранее Демидов предупредил, что взрывотехники МО обезвреживают неразорвавшийся снаряд в Белгороде, люди перевезены на безопасное расстояние."Боеприпас ликвидирован", — написал Демидов.Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны России, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

белгород

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2024

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белгород, происшествия, валентин демидов