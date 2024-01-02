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В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет - РИА Новости, 02.01.2024

В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет

В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T11:23

2024-01-02T11:23

2024-01-02T11:55

специальная военная операция на украине

происшествия

воронежская область

острогожский район

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", — написал он.Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа. По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояке."Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", — добавил Гусев.В Минобороны заявили, что инцидент случился во время полета военного самолета."Второго января 2024 года около 09:00 мск при выполнении полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка <…> произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в релизе.В военном ведомстве также отметили, что никто не пострадал, но шесть частных домов получили повреждения. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, добавили в Минобороны.

воронежская область

острогожский район

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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)