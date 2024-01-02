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В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет
В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет - РИА Новости, 02.01.2024
В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет
В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T11:23
2024-01-02T11:23
2024-01-02T11:55
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происшествия
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале."Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", — написал он.Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа. По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояке."Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", — добавил Гусев.В Минобороны заявили, что инцидент случился во время полета военного самолета."Второго января 2024 года около 09:00 мск при выполнении полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка <…> произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в релизе.В военном ведомстве также отметили, что никто не пострадал, но шесть частных домов получили повреждения. Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, добавили в Минобороны.
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происшествия, воронежская область, острогожский район, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Воронежская область, Острогожский район, Александр Гусев (губернатор)
В Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, пострадавших нет
Гусев: аварийный сход боеприпаса зафиксирован в Воронежской области
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости.
В Острогожском районе Воронежской области произошел аварийный сход боеприпаса, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале
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«
"Обошлось без пострадавших, но разрушения зафиксированы, предварительно, в семи домовладениях. В них могут быть повреждены остекление и кровля, несущие конструкции. Информация уточняется", — написал он.
Губернатор уточнил, что на месте работает оперативная группа. По его словам, жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояке.
"Поставил задачу коллегам в правительстве Воронежской области — в максимально короткие сроки решить задачи с выплатами компенсаций и строительством нового жилья. Никого не оставим в стороне, прошу граждан сохранять спокойствие", — добавил Гусев.
В Минобороны заявили, что инцидент случился во время полета военного самолета.
«
"Второго января 2024 года около 09:00 мск при выполнении полета самолета воздушно-космических сил над населенным пунктом Петропавловка <…> произошел нештатный сход авиационного боеприпаса", — говорится в релизе.
В военном ведомстве также отметили, что никто не пострадал, но шесть частных домов получили повреждения.
Сейчас проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов, добавили в Минобороны.