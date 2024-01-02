https://ria.ru/20240102/belgorod-1919500471.html

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела ВСУ

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.01.2024

Мэр Белгорода рассказал о повреждениях в городе после обстрела ВСУ

После обстрела Белгорода повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T18:36

2024-01-02T18:36

2024-01-02T18:36

специальная военная операция на украине

происшествия

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россия

белгородская область

валентин демидов

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. После обстрела Белгорода повреждены окна на площади более 3,5 тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. "Ограничили проход на всех территориях, где повреждены окна и витражи зданий. Из-за усиливающегося ветра могут упасть осколки стекол. Будьте аккуратны! Мы делаем все, чтобы как можно скорее заменить везде окна. Общая площадь более 3,5 тысячи квадратных метров", - написал Демидов.По его словам, подрядные организации работают круглые сутки, производство запущено, уже начата установка. "В планах на завтра большой объем работы на всех участках", - заключил мэр Белгорода. Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил губернатор области Вячеслав Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

белгород

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происшествия, белгород, россия, белгородская область, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины