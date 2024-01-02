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ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:19 02.01.2024
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919491482.html
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 02.01.2024
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области
Украинские военные 1 января выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T17:19
2024-01-02T17:19
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные 1 января выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 1 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 54 снаряда, включая девять взрывных устройств, сброшенных с дронов. Кроме того, на регион были атаки с помощью двух дронов-камикадзе. По данным губернатора, за отчетный день повреждения выявлены в шести домовладениях, здании школы и транспортном средстве. По данным статистики можно сказать, что количество выпущенных снарядов в регионе в конце декабря стремительно росло, достигая пика в 193 снаряда 31 декабря, однако, 1 января количество снарядов резко снизилось до 55. "В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено три прилета. Никто не пострадал. В результате атаки повреждения выявлены в двух частных домовладениях &lt;…&gt;, а также транспортное средство. Подомовой обход продолжается. Также на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине хутора Лозовая Рудка предпринята попытка атаки одного из инфраструктурных объектов дроном-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. По селам Устинка, Солнцевка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В Валуйском горокруге в селе Карабаново и хуторе Нижние Мельницы с дронов сброшено по одному осколочному боеприпасу, уточнил глава области. По словам губернатора, в Шебекинском горокруге семь раз из миномета обстрелян поселок Красное. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и школе. По Новой Таволжанке выпущено 5 минометных снарядов, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, повреждено одно домовладение. По селу Терезовка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков - пять, по селу Середа – два минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса. МАПП "Шебекино" был атакован дроном-камикадзе. "В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 12 минометных снарядов", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные 1 января выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 1 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 54 снаряда, включая девять взрывных устройств, сброшенных с дронов. Кроме того, на регион были атаки с помощью двух дронов-камикадзе. По данным губернатора, за отчетный день повреждения выявлены в шести домовладениях, здании школы и транспортном средстве.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
По данным статистики можно сказать, что количество выпущенных снарядов в регионе в конце декабря стремительно росло, достигая пика в 193 снаряда 31 декабря, однако, 1 января количество снарядов резко снизилось до 55.
"В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено три прилета. Никто не пострадал. В результате атаки повреждения выявлены в двух частных домовладениях <…>, а также транспортное средство. Подомовой обход продолжается. Также на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине хутора Лозовая Рудка предпринята попытка атаки одного из инфраструктурных объектов дроном-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. По селам Устинка, Солнцевка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В Валуйском горокруге в селе Карабаново и хуторе Нижние Мельницы с дронов сброшено по одному осколочному боеприпасу, уточнил глава области.
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По словам губернатора, в Шебекинском горокруге семь раз из миномета обстрелян поселок Красное. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и школе. По Новой Таволжанке выпущено 5 минометных снарядов, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, повреждено одно домовладение. По селу Терезовка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков - пять, по селу Середа – два минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса. МАПП "Шебекино" был атакован дроном-камикадзе.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 12 минометных снарядов", - подчеркнул Гладков.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
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Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 16:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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