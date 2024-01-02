ВСУ за сутки выпустили более 50 снарядов по Белгородской области

БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные 1 января выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 1 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 54 снаряда, включая девять взрывных устройств, сброшенных с дронов. Кроме того, на регион были атаки с помощью двух дронов-камикадзе. По данным губернатора, за отчетный день повреждения выявлены в шести домовладениях, здании школы и транспортном средстве. По данным статистики можно сказать, что количество выпущенных снарядов в регионе в конце декабря стремительно росло, достигая пика в 193 снаряда 31 декабря, однако, 1 января количество снарядов резко снизилось до 55. "В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено три прилета. Никто не пострадал. В результате атаки повреждения выявлены в двух частных домовладениях <…>, а также транспортное средство. Подомовой обход продолжается. Также на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине хутора Лозовая Рудка предпринята попытка атаки одного из инфраструктурных объектов дроном-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. По селам Устинка, Солнцевка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В Валуйском горокруге в селе Карабаново и хуторе Нижние Мельницы с дронов сброшено по одному осколочному боеприпасу, уточнил глава области. По словам губернатора, в Шебекинском горокруге семь раз из миномета обстрелян поселок Красное. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и школе. По Новой Таволжанке выпущено 5 минометных снарядов, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, повреждено одно домовладение. По селу Терезовка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков - пять, по селу Середа – два минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса. МАПП "Шебекино" был атакован дроном-камикадзе. "В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 12 минометных снарядов", - подчеркнул Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
БЕЛГОРОД, 2 янв - РИА Новости. Украинские военные 1 января выпустили более 50 снарядов по пяти районам Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Во вторник губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 1 января. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по пяти районам 54 снаряда, включая девять взрывных устройств, сброшенных с дронов. Кроме того, на регион были атаки с помощью двух дронов-камикадзе. По данным губернатора, за отчетный день повреждения выявлены в шести домовладениях, здании школы и транспортном средстве.
По данным статистики можно сказать, что количество выпущенных снарядов в регионе в конце декабря стремительно росло, достигая пика в 193 снаряда 31 декабря, однако, 1 января количество снарядов резко снизилось до 55.
"В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Богун-Городок - установлено три прилета. Никто не пострадал. В результате атаки повреждения выявлены в двух частных домовладениях <…>, а также транспортное средство. Подомовой обход продолжается. Также на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено взрывное устройство. Обошлось без последствий. На окраине хутора Лозовая Рудка предпринята попытка атаки одного из инфраструктурных объектов дроном-камикадзе", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущено шесть артиллерийских снарядов. По селам Устинка, Солнцевка и Журавлевка с БПЛА сброшено по одному осколочному боеприпасу. В Валуйском горокруге в селе Карабаново и хуторе Нижние Мельницы с дронов сброшено по одному осколочному боеприпасу, уточнил глава области.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
По словам губернатора, в Шебекинском горокруге семь раз из миномета обстрелян поселок Красное. Различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях и школе. По Новой Таволжанке выпущено 5 минометных снарядов, также в селе с беспилотника сброшен один осколочный боеприпас, повреждено одно домовладение. По селу Терезовка выпущено шесть минометных снарядов, по хутору Панков - пять, по селу Середа – два минометных снаряда. Также в Середе противник сбросил с дрона два осколочных боеприпаса. МАПП "Шебекино" был атакован дроном-камикадзе.
"В Грайворонском городском округе по окраине села Пороз выпущено 12 минометных снарядов", - подчеркнул Гладков.
России пора отдавать свой самый большой долг
27 декабря 2023, 08:00
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
Белгород сегодня вновь подвергся украинскому обстрелу. В частности, как сообщили в Минобороны РФ, ВСУ за день выпустили по городу и Белгородской области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все они были сбиты российскими средствами ПВО. Как уточнил Гладков, в результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали.
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