https://ria.ru/20240102/belgorod-1919480513.html

Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое - РИА Новости, 02.01.2024

Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище... РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T16:11

2024-01-02T16:11

2024-01-02T17:23

общество

белгород

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

специальная военная операция на украине

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СЕЛО КАЗАЦКОЕ (Белгородская область), 2 янв - РИА Новости. Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа, передает корреспондент РИА Новости. Согласно информации из местных СМИ, Дмитрий Ряполов занимал пост директора АО "Белводоканал" с 2020 по 2023 год. По словам местной жительницы Валентины Наволокиной, супруги прожили в браке около 10 лет. 2 декабря их маленькому сыну Герману исполнился год. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции. "Наташа (мама Надежды - ред.) говорит: я как увидела по интернету коляску, думаю, она как похожа, коляска. Сердце заболело, как у Нади, как у Германа. Колясочка приметная, мы ее в Москве покупали", - рассказала Наволокина о словах Натальи Зубовой в первые часы трагедии. Церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу. На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими. Всю семью похоронили в одной общей могиле. Маленького Германа хоронят в одном гробу с мамой. В своей трогательной речи на похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье погибших. "Горе пришло в наш дом, сегодня мы прощаемся с нашими земляками Дмитрием, Надеждой, Германом. Ни в чем неповинными людьми, которые стали жертвами этого варварства, украинского террористического акта", - сказал Медведев. Дмитрий был известной и уважаемой личностью в городе. Он много лет работал на руководящих позициях в структурах по водоснабжению Белгорода и считался опытным специалистом в этой области. Его супруга Надежда работала экономистом в "Белводоканале". "Когда они женились, я был свидетелем у них на свадьбе. Свадьба была очень классная. У них была замечательная семья, жили они в унисон друг другу. Долгожданный Герман родился год назад, такая трагедия, не могу словами описать", - сказал бывший директор областного Водоканала Сергей Тараканов. Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные обстреляли центр Белгорода в субботу днем, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. Различные разрушения выявлены в 60 многоквартирных домах, 457 квартирах, 12 частных домовладениях, на семи социальных объектах и 166 автомобилях. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Похороны семьи, погибшей при украинском обстреле Белгорода Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа, передает корреспондент РИА Новости. Согласно информации из местных СМИ, Дмитрий Ряполов занимал пост директора АО "Белводоканал" с 2020 по 2023 год. По словам местной жительницы Валентины Наволокиной, супруги прожили в браке около 10 лет. 2 декабря их маленькому сыну Герману исполнился год. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции. 2024-01-02T16:11 true PT1M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, белгород, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода