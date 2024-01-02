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Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 02.01.2024 (обновлено: 17:23 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919480513.html
Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое
Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое - РИА Новости, 02.01.2024
Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое
Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище... РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T16:11
2024-01-02T17:23
общество
белгород
вооруженные силы украины
массированный обстрел центра белгорода
специальная военная операция на украине
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СЕЛО КАЗАЦКОЕ (Белгородская область), 2 янв - РИА Новости. Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа, передает корреспондент РИА Новости. Согласно информации из местных СМИ, Дмитрий Ряполов занимал пост директора АО "Белводоканал" с 2020 по 2023 год. По словам местной жительницы Валентины Наволокиной, супруги прожили в браке около 10 лет. 2 декабря их маленькому сыну Герману исполнился год. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции. "Наташа (мама Надежды - ред.) говорит: я как увидела по интернету коляску, думаю, она как похожа, коляска. Сердце заболело, как у Нади, как у Германа. Колясочка приметная, мы ее в Москве покупали", - рассказала Наволокина о словах Натальи Зубовой в первые часы трагедии. Церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу. На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими. Всю семью похоронили в одной общей могиле. Маленького Германа хоронят в одном гробу с мамой. В своей трогательной речи на похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье погибших. "Горе пришло в наш дом, сегодня мы прощаемся с нашими земляками Дмитрием, Надеждой, Германом. Ни в чем неповинными людьми, которые стали жертвами этого варварства, украинского террористического акта", - сказал Медведев. Дмитрий был известной и уважаемой личностью в городе. Он много лет работал на руководящих позициях в структурах по водоснабжению Белгорода и считался опытным специалистом в этой области. Его супруга Надежда работала экономистом в "Белводоканале". "Когда они женились, я был свидетелем у них на свадьбе. Свадьба была очень классная. У них была замечательная семья, жили они в унисон друг другу. Долгожданный Герман родился год назад, такая трагедия, не могу словами описать", - сказал бывший директор областного Водоканала Сергей Тараканов. Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные обстреляли центр Белгорода в субботу днем, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. Различные разрушения выявлены в 60 многоквартирных домах, 457 квартирах, 12 частных домовладениях, на семи социальных объектах и 166 автомобилях. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
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белгород
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60
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Похороны семьи, погибшей при украинском обстреле Белгорода
Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа, передает корреспондент РИА Новости. Согласно информации из местных СМИ, Дмитрий Ряполов занимал пост директора АО "Белводоканал" с 2020 по 2023 год. По словам местной жительницы Валентины Наволокиной, супруги прожили в браке около 10 лет. 2 декабря их маленькому сыну Герману исполнился год. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции.
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общество, белгород, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода
Общество, Белгород, Вооруженные силы Украины, Массированный обстрел центра Белгорода, Специальная военная операция на Украине
Погибшую при обстреле Белгорода семью похоронили в селе Казацкое

Погибших при обстреле Белгорода супругов с ребенком похоронили в селе Казацкое

Читать ria.ru в
СЕЛО КАЗАЦКОЕ (Белгородская область), 2 янв - РИА Новости. Супругов Дмитрия и Надежду Ряполовых, а также их годовалого сына Германа, погибших при украинском обстреле города Белгорода 30 декабря, похоронили на кладбище села Казацкого Яковлевского округа, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно информации из местных СМИ, Дмитрий Ряполов занимал пост директора АО "Белводоканал" с 2020 по 2023 год. По словам местной жительницы Валентины Наволокиной, супруги прожили в браке около 10 лет. 2 декабря их маленькому сыну Герману исполнился год. В сентябре они вернулись с отдыха в Турции.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
"Наташа (мама Надежды - ред.) говорит: я как увидела по интернету коляску, думаю, она как похожа, коляска. Сердце заболело, как у Нади, как у Германа. Колясочка приметная, мы ее в Москве покупали", - рассказала Наволокина о словах Натальи Зубовой в первые часы трагедии.
Церемония прощания проходила во дворе дома, где проживают родители Надежды. Затем траурная процессия двинулась к кладбищу. На похороны пришли жители села, родственники, друзья и коллеги, чтобы выразить слова поддержи родным и близким и проститься с ушедшими. Всю семью похоронили в одной общей могиле. Маленького Германа хоронят в одном гробу с мамой. В своей трогательной речи на похоронах глава администрации Яковлевского округа Олег Медведев выразил глубокие соболезнования семье погибших.
"Горе пришло в наш дом, сегодня мы прощаемся с нашими земляками Дмитрием, Надеждой, Германом. Ни в чем неповинными людьми, которые стали жертвами этого варварства, украинского террористического акта", - сказал Медведев.
© РИА НовостиДетская коляска на месте обстрела со стороны ВСУ центра Белгорода
Детская коляска на месте обстрела со стороны ВСУ центра Белгорода
© РИА Новости
Детская коляска на месте обстрела со стороны ВСУ центра Белгорода
Дмитрий был известной и уважаемой личностью в городе. Он много лет работал на руководящих позициях в структурах по водоснабжению Белгорода и считался опытным специалистом в этой области. Его супруга Надежда работала экономистом в "Белводоканале".
"Когда они женились, я был свидетелем у них на свадьбе. Свадьба была очень классная. У них была замечательная семья, жили они в унисон друг другу. Долгожданный Герман родился год назад, такая трагедия, не могу словами описать", - сказал бывший директор областного Водоканала Сергей Тараканов.
Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, украинские военные обстреляли центр Белгорода в субботу днем, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали. Различные разрушения выявлены в 60 многоквартирных домах, 457 квартирах, 12 частных домовладениях, на семи социальных объектах и 166 автомобилях.
В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоБелгородВооруженные силы УкраиныМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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