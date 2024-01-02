https://ria.ru/20240102/belgorod-1919477100.html

При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали

При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали - РИА Новости, 02.01.2024

При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали

В результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T15:35

2024-01-02T15:35

2024-01-02T21:31

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.За день ВСУ выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как отметил Гладков, при последней атаке уничтожено восемь целей."По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", — написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким погибшего.Кроме того, четыре человека пострадали в районе авторынка, добавил Гладков. Двое — мужчина и женщина — получили осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Еще двое мужчин от госпитализации отказались.Еще одну пострадавшую доставили в травмпункт. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку. Медики оказывают ей помощь.Помимо этого, получили повреждения дома в частном секторе, четыре автомобиля и один автобус, заключил Гладков.Этот обстрел Белгорода стал уже третьим за сегодняшний день. Примерно в полдень система ПВО сбила четыре украинские ракеты "Ольха", спустя час — еще пять, при этом пострадали два человека.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой атаки понесут наказание, отметил Небензя.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html

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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, россия, василий небензя, вооруженные силы украины, происшествия