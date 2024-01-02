При обстреле Белгорода погиб мужчина, пять человек пострадали

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.За день ВСУ выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как отметил Гладков, при последней атаке уничтожено восемь целей."По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", — написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким погибшего.Кроме того, четыре человека пострадали в районе авторынка, добавил Гладков. Двое — мужчина и женщина — получили осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Еще двое мужчин от госпитализации отказались.Еще одну пострадавшую доставили в травмпункт. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку. Медики оказывают ей помощь.Помимо этого, получили повреждения дома в частном секторе, четыре автомобиля и один автобус, заключил Гладков.Этот обстрел Белгорода стал уже третьим за сегодняшний день. Примерно в полдень система ПВО сбила четыре украинские ракеты "Ольха", спустя час — еще пять, при этом пострадали два человека.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой атаки понесут наказание, отметил Небензя.
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В результате украинского удара по Белгороду погиб мужчина, еще пять человек пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
За день ВСУ выпустили по Белгороду и области 17 ракет "Ольха" собственной разработки, все их сбили российские средства ПВО. Как отметил Гладков, при последней атаке уничтожено восемь целей.
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"По предварительным данным, есть один погибший — мужчина ехал в машине, когда рядом с ней разорвался снаряд. От осколочных ранений он скончался на месте", — написал губернатор, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Кроме того, четыре человека пострадали в районе авторынка, добавил Гладков. Двое — мужчина и женщина — получили осколочные ранения, их осматривают врачи областной клинической больницы. Еще двое мужчин от госпитализации отказались.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
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Еще одну пострадавшую доставили в травмпункт. По словам губернатора, женщина ехала в автобусе, когда на крышу упал осколок и задел ей руку. Медики оказывают ей помощь.
Помимо этого, получили повреждения дома в частном секторе, четыре автомобиля и один автобус, заключил Гладков.
Этот обстрел Белгорода стал уже третьим за сегодняшний день. Примерно в полдень система ПВО сбила четыре украинские ракеты "Ольха", спустя час — еще пять, при этом пострадали два человека.
Путин пригрозил ВСУ новыми ударами после теракта в Белгороде
1 января, 14:37
Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой атаки понесут наказание, отметил Небензя.
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