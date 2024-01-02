https://ria.ru/20240102/belgorod-1919467432.html

В Белгороде вновь зазвучали сирены ракетной опасности

В Белгороде вновь зазвучали сирены ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде вновь зазвучали сирены ракетной опасности

В Белгороде в третий раз за сутки запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T14:30

2024-01-02T14:30

2024-01-02T14:53

белгород

вячеслав гладков

происшествия

массированный обстрел центра белгорода

вооруженные силы украины

владимир путин

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Белгороде в третий раз за сутки запустили сирену ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — написал он.Сигнал тревоги звучит в Белгороде уже в третий раз за день. До этого его включали с 12:06 до 12:45 мск. Тогда средства ПВО сбили над городом четыре ракеты, выпущенные из РСЗО "Ольха". При этом пострадал один человек, его в тяжелом состоянии доставили в больницу. Во второй раз сирену запустили в районе 13:00 мск. По данным министерства обороны, силы противовоздушной обороны сбили над регионом пять ракет такого же типа.ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в ведомстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20240101/belgorod-1919399386.html

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород, вячеслав гладков, происшествия, массированный обстрел центра белгорода, вооруженные силы украины, владимир путин