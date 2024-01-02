https://ria.ru/20240102/belgorod-1919458013.html

В Белгороде снова зазвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде снова зазвучала сирена ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024

В Белгороде снова зазвучала сирена ракетной опасности

В Белгороде снова включили сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024

2024-01-02T13:19

2024-01-02T13:19

2024-01-02T13:27

специальная военная операция на украине

белгород

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

пво вс россии

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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Белгороде снова включили сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Все жители должны спуститься в укрытие", — написал он.Сирены звучат в Белгороде уже второй раз за день. До этого тревогу объявляли с 12:06 до 12:45.По информации Гладкова, система ПВО сбила при подлете к городу четыре воздушных цели. При этом пострадал один человек, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.

https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html

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белгород, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, пво вс россии