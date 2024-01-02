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В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 02.01.2024 (обновлено: 12:45 02.01.2024)
https://ria.ru/20240102/belgorod-1919449944.html
В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности
В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности - РИА Новости, 02.01.2024
В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности
В Белгороде включились сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 02.01.2024
2024-01-02T12:10
2024-01-02T12:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
вячеслав гладков
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Белгороде включились сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Все жители должны спуститься в укрытие&quot;, — написал он.Корреспондент РИА Новости уточнил, что оповещение раздалось около 12:00 и звучало примерно пять минут.Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Воздушная тревога в Белгороде
Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде, все жители должны спуститься в укрытие, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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происшествия, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгороде прозвучала сирена ракетной опасности

Гладков: в Белгороде запущена сирена ракетной опасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. В Белгороде включились сирены ракетной опасности, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Все жители должны спуститься в укрытие", — написал он.

Корреспондент РИА Новости уточнил, что оповещение раздалось около 12:00 и звучало примерно пять минут.
Днем 30 декабря украинские войска нанесли удар по центру Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть ракет, но несколько снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по городу.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
В министерстве подчеркнули, что при прямом попадании ракет с кассетными боеприпасами последствия были бы гораздо тяжелее. ВСУ совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, добавили в ведомстве.
По последним данным, жертвами теракта стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
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Россия созвала Совбез ООН из-за атаки на Белгород. Российский постпред Василий Небензя, выступая на заседании, назвал этот удар преднамеренным актом терроризма, направленным против мирного населения, а Брюссель, Вашингтон и Лондон — соучастниками преступлений киевского режима. Все организаторы и исполнители этой террористической атаки понесут наказание, заверил Небензя.
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