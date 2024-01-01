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В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html
В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского
В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского - РИА Новости, 01.01.2024
В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского
Наступивший год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы государства, написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X,... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:45
2024-01-01T18:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
скотт риттер
сергей шойгу
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Наступивший год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы государства, написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя новогоднее поздравление украинского президента."С Новым годом. 2024 станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", — предположил он.При этом Риттер поинтересовался у главы киевского режима, написал ли он поздравительную речь сам или ему помогли кураторы из ЦРУ."Это ваши и только ваши неудачи", — резюмировал бывший военный.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html
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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского

Риттер: 2024 год станет последним годом президентства Зеленского

© AP Photo / Evan VucciПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Наступивший год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы государства, написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя новогоднее поздравление украинского президента.
"С Новым годом. 2024 станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", — предположил он.
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При этом Риттер поинтересовался у главы киевского режима, написал ли он поздравительную речь сам или ему помогли кураторы из ЦРУ.
"Это ваши и только ваши неудачи", — резюмировал бывший военный.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСкотт РиттерСергей ШойгуВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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