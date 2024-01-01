https://ria.ru/20240101/zelenskiy-1919389694.html

В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского

В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского - РИА Новости, 01.01.2024

В США неожиданно отреагировали на новогоднее обращение Зеленского

Наступивший год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы государства, написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X,... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T18:45

2024-01-01T18:45

2024-01-01T18:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

скотт риттер

сергей шойгу

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Наступивший год станет последним для Владимира Зеленского в качестве главы государства, написал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в социальной сети X, комментируя новогоднее поздравление украинского президента."С Новым годом. 2024 станет вашим последним годом в качестве президента несостоявшегося государства, известного как Украина", — предположил он.При этом Риттер поинтересовался у главы киевского режима, написал ли он поздравительную речь сам или ему помогли кураторы из ЦРУ."Это ваши и только ваши неудачи", — резюмировал бывший военный.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.

https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html

https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html

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в мире, украина, владимир зеленский, скотт риттер, сергей шойгу, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, центральное разведывательное управление (цру)