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Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц - РИА Новости, 01.01.2024
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00:31 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/yaytsa-1919299396.html
Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц
Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц - РИА Новости, 01.01.2024
Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц
Правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:31
2024-01-01T00:31
экономика
россия
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
евразийская экономическая комиссия
руспродсоюз
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста цен. Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза, будет обеспечивать Минсельхоз, а на сайте министерства будут ежедневно публиковаться данные об остатках объемов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота. В Евразийской экономической комиссии, разрешившей беспошлинный импорт в таком объеме, подчеркивали краткосрочный, но необходимый характер этой меры - чтобы сдержать рост цен на социально значимую продукцию в зимне-весенний период и избежать возможного дефицита. Эксперты видят возможности стабилизации цен и даже их снижения, но не говорят о возврате к прежним ценовым уровням. После Нового года розничные цены на яйцо пойдут вниз - с рекордного уровня за последние десять лет, считает зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Эта мера поможет стабилизировать цены, однако отката назад к предыдущим ценам, скорее всего, не будет, полагает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ дорожает с начала июля, прибавив за год почти 60% в цене. Власти объясняли такую динамику ростом спроса на доступный белок, который не обеспечивают объемы производства. Одной из возможностей нормализации ситуации в Минсельхозе называли импортные поставки, рассчитывая на снижение цен после Нового года, а также на рост производства яиц в стране.
https://ria.ru/20231229/yaytsa-1918995174.html
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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, руспродсоюз
Экономика, Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Евразийская экономическая комиссия, Руспродсоюз
Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц

Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт до 1,2 млрд куриных яиц

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЯйца
Яйца - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Яйца. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста цен.
Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза, будет обеспечивать Минсельхоз, а на сайте министерства будут ежедневно публиковаться данные об остатках объемов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота.
Яйца - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
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29 декабря 2023, 15:32
В Евразийской экономической комиссии, разрешившей беспошлинный импорт в таком объеме, подчеркивали краткосрочный, но необходимый характер этой меры - чтобы сдержать рост цен на социально значимую продукцию в зимне-весенний период и избежать возможного дефицита. Эксперты видят возможности стабилизации цен и даже их снижения, но не говорят о возврате к прежним ценовым уровням.
После Нового года розничные цены на яйцо пойдут вниз - с рекордного уровня за последние десять лет, считает зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Эта мера поможет стабилизировать цены, однако отката назад к предыдущим ценам, скорее всего, не будет, полагает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов.
Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ дорожает с начала июля, прибавив за год почти 60% в цене. Власти объясняли такую динамику ростом спроса на доступный белок, который не обеспечивают объемы производства. Одной из возможностей нормализации ситуации в Минсельхозе называли импортные поставки, рассчитывая на снижение цен после Нового года, а также на рост производства яиц в стране.
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ЭкономикаРоссияМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Евразийская экономическая комиссияРуспродсоюз
 
 
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