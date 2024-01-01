https://ria.ru/20240101/yaytsa-1919299396.html

Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц

Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц - РИА Новости, 01.01.2024

Правительство разрешило на полгода беспошлинный импорт куриных яиц

Правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:31

2024-01-01T00:31

2024-01-01T00:31

экономика

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

евразийская экономическая комиссия

руспродсоюз

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Правительство РФ разрешило на период с 1 января по 30 июня 2024 года ввозить без пошлины до 1,2 миллиарда штук куриных яиц, мера введена для сдерживания роста цен. Выдачу документов, необходимых для беспошлинного ввоза, будет обеспечивать Минсельхоз, а на сайте министерства будут ежедневно публиковаться данные об остатках объемов куриных яиц, в отношении которых предоставляется тарифная льгота. В Евразийской экономической комиссии, разрешившей беспошлинный импорт в таком объеме, подчеркивали краткосрочный, но необходимый характер этой меры - чтобы сдержать рост цен на социально значимую продукцию в зимне-весенний период и избежать возможного дефицита. Эксперты видят возможности стабилизации цен и даже их снижения, но не говорят о возврате к прежним ценовым уровням. После Нового года розничные цены на яйцо пойдут вниз - с рекордного уровня за последние десять лет, считает зампредправления "Руспродсоюза" Дмитрий Леонов. Эта мера поможет стабилизировать цены, однако отката назад к предыдущим ценам, скорее всего, не будет, полагает доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Игорь Строганов. Согласно данным Росстата, куриное яйцо в РФ дорожает с начала июля, прибавив за год почти 60% в цене. Власти объясняли такую динамику ростом спроса на доступный белок, который не обеспечивают объемы производства. Одной из возможностей нормализации ситуации в Минсельхозе называли импортные поставки, рассчитывая на снижение цен после Нового года, а также на рост производства яиц в стране.

https://ria.ru/20231229/yaytsa-1918995174.html

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экономика, россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), евразийская экономическая комиссия, руспродсоюз