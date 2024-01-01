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В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут СМИ
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут СМИ - РИА Новости, 01.01.2024
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут СМИ
Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T18:20
2024-01-01T18:20
2024-01-01T18:21
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Взрывы раздаются в городе Днепропетровск на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "Звуки взрывов слышны в Днепре (до переименования украинскими властями город Днепропетровск – ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. С 16.57 (по мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровске прогремели взрывы, пишут СМИ
"Общественное": в Днепропетровске прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги