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Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:18 01.01.2024 (обновлено: 15:49 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/putin-1919364913.html
Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород
Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород - РИА Новости, 01.01.2024
Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород
Киев хочет запугать и породить неуверенность внутри нашей страны, но Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:18
2024-01-01T15:49
киев
россия
белгород
владимир путин
специальная военная операция на украине
массированный обстрел центра белгорода
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киев хочет запугать и породить неуверенность внутри нашей страны, но Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Они хотят нас: а) запугать, и б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, безусловно. Ни одно такое преступление (как теракт в Белгороде – ред.) - а это, безусловно, преступление против гражданского населения - безнаказанным не останется, 100%, сомнений быть не может", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил, что российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода - по военным объектам прежде всего. "И они достаточно чувствительны, эти удары", - добавил президент.Также, Владимир Путин заявил, что РФ может ответить Украине, так как они нанесли удар по Белгороду, но Россия бьёт по военным объектам."Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем, можем ударить по площадям в Киеве или любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать, ударить по площадям", - сказал Путин на встрече с участниками СВО, отвечая на вопрос о том, можно ли и нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.На что участник встречи отметил, что он не имеет в виду мирное население, а говорит об ударах по военным объектам."А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные эти удары", - отметил президент, добавив, что так и будут продолжать делать.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20240101/putin-1919359018.html
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"Конечно, это теракт" — Путин об обстреле Белгорода
Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. В беседе с бойцами он коснулся террористической атаки киевского режима на Белгород. Путин подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению.
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киев, россия, белгород, владимир путин, массированный обстрел центра белгорода
Киев, Россия, Белгород, Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Массированный обстрел центра Белгорода
Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород

Путин: Киев хочет запугать, но Россия будет наращивать удары по объектам ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киев хочет запугать и породить неуверенность внутри нашей страны, но Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Они хотят нас: а) запугать, и б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, безусловно. Ни одно такое преступление (как теракт в Белгороде – ред.) - а это, безусловно, преступление против гражданского населения - безнаказанным не останется, 100%, сомнений быть не может", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Он отметил, что российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода - по военным объектам прежде всего.
"И они достаточно чувствительны, эти удары", - добавил президент.
Также, Владимир Путин заявил, что РФ может ответить Украине, так как они нанесли удар по Белгороду, но Россия бьёт по военным объектам.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
"Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем, можем ударить по площадям в Киеве или любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать, ударить по площадям", - сказал Путин на встрече с участниками СВО, отвечая на вопрос о том, можно ли и нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.
На что участник встречи отметил, что он не имеет в виду мирное население, а говорит об ударах по военным объектам.
"А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные эти удары", - отметил президент, добавив, что так и будут продолжать делать.
Постепенно сдуваются – Путин о ВСУ
Ситуация на поле боя меняется, противник сдувается, заявил Путин
14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияБелгородВладимир ПутинМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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