https://ria.ru/20240101/putin-1919364913.html

Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород

Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород - РИА Новости, 01.01.2024

Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород

Киев хочет запугать и породить неуверенность внутри нашей страны, но Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, сообщил президент РФ Владимир... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:18

2024-01-01T15:18

2024-01-01T15:49

киев

россия

белгород

владимир путин

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Киев хочет запугать и породить неуверенность внутри нашей страны, но Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Они хотят нас: а) запугать, и б) породить какую-то неуверенность у нас внутри страны. Мы со своей стороны будем наращивать те удары, о которых я сказал, безусловно. Ни одно такое преступление (как теракт в Белгороде – ред.) - а это, безусловно, преступление против гражданского населения - безнаказанным не останется, 100%, сомнений быть не может", - сказал Путин во время встречи с участниками СВО. Он отметил, что российская армия бьет высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода - по военным объектам прежде всего. "И они достаточно чувствительны, эти удары", - добавил президент.Также, Владимир Путин заявил, что РФ может ответить Украине, так как они нанесли удар по Белгороду, но Россия бьёт по военным объектам."Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем, можем ударить по площадям в Киеве или любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить, нам нужно так сделать, ударить по площадям", - сказал Путин на встрече с участниками СВО, отвечая на вопрос о том, можно ли и нужно ли вводить более жесткие меры воздействия на противника.На что участник встречи отметил, что он не имеет в виду мирное население, а говорит об ударах по военным объектам."А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам, прежде всего. И они достаточно чувствительные эти удары", - отметил президент, добавив, что так и будут продолжать делать.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240101/putin-1919359018.html

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"Конечно, это теракт" — Путин об обстреле Белгорода Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. В беседе с бойцами он коснулся террористической атаки киевского режима на Белгород. Путин подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению. 2024-01-01T15:18 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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киев, россия, белгород, владимир путин, массированный обстрел центра белгорода