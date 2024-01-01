МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. То, что произошло в Белгороде, - теракт, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что сейчас произошло в Белгороде - это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет "Ольха", по-моему, что они сделали - они ударили из систем залпового огня, что такое РСЗО вы, люди военные, знаете, это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют, перед Новым годом", - сказал Путин на встрече с участниками СВО в понедельник.По его словам, это "целенаправленный удар по гражданскому населению"."Конечно, это теракт, по-другому назвать нельзя", - подчеркнул президент РФ.
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"Конечно, это теракт" — Путин об обстреле Белгорода
Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. В беседе с бойцами он коснулся террористической атаки киевского режима на Белгород. Путин подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению.
белгород, массированный обстрел центра белгорода, общество
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода, Общество
Путин назвал атаки на Белгород терактом
Путин назвал атаки на Белгород целенаправленным террористическим актом
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. То, что произошло в Белгороде, - теракт, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин.
"То, что сейчас произошло в Белгороде - это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет "Ольха", по-моему, что они сделали - они ударили из систем залпового огня, что такое РСЗО вы, люди военные, знаете, это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют, перед Новым годом", - сказал Путин на встрече с участниками СВО в понедельник.
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