https://ria.ru/20240101/putin-1919359989.html

Путин назвал атаки на Белгород терактом

Путин назвал атаки на Белгород терактом - РИА Новости, 01.01.2024

Путин назвал атаки на Белгород терактом

То, что произошло в Белгороде, - теракт, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:46

2024-01-01T14:46

2024-01-01T15:45

специальная военная операция на украине

белгород

массированный обстрел центра белгорода

общество

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. То, что произошло в Белгороде, - теракт, это был целенаправленный удар по гражданскому населению, заявил президент РФ Владимир Путин."То, что сейчас произошло в Белгороде - это, безусловно, террористический акт. Почему, потому что под прикрытием двух ракет "Ольха", по-моему, что они сделали - они ударили из систем залпового огня, что такое РСЗО вы, люди военные, знаете, это оружие, бьющее по площадям, и этим оружием они ударили прямо по центру города, где люди гуляют, перед Новым годом", - сказал Путин на встрече с участниками СВО в понедельник.По его словам, это "целенаправленный удар по гражданскому населению"."Конечно, это теракт, по-другому назвать нельзя", - подчеркнул президент РФ.

https://ria.ru/20240101/putin-1919361382.html

белгород

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"Конечно, это теракт" — Путин об обстреле Белгорода Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. В беседе с бойцами он коснулся террористической атаки киевского режима на Белгород. Путин подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению. 2024-01-01T14:46 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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белгород, массированный обстрел центра белгорода, общество