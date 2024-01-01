https://ria.ru/20240101/putin-1919358014.html

Путин пригрозил ВСУ новыми ударами после теракта в Белгороде

Путин пригрозил ВСУ новыми ударами после теракта в Белгороде - РИА Новости, 01.01.2024

Путин пригрозил ВСУ новыми ударами после теракта в Белгороде

Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T14:37

2024-01-01T14:37

2024-01-01T19:17

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции.В беседе с бойцами он затронул тему террористической атаки киевского режима на Белгород. Глава государства назвал это целенаправленным ударом по гражданскому населению. "То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему — потому что под прикрытием двух ракет "Ольха" <…> они ударили из систем залпового огня <…> прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом", — сказал он.По мнению Путина, иначе, чем терактом, эту атаку назвать нельзя."Должны ли мы отвечать таким образом? Конечно, мы можем ударить по площадям в Киеве или любом другом городе. Денис, вот там дети гуляют, мамочки с колясками. Я понимаю, у меня у самого все кипит. Я хочу тебя спросить: нам нужно так сделать — ударить по площадям?" — обратился Верховный главнокомандующий к военному, который поднял эту тему.Тот ответил, что не имеет в виду мирное население, а говорит об ударах по военным объектам."А мы так и делаем. Мы бьем высокоточным оружием по местам, где принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительные, эти удары", — отметил президент.Он добавил, что подобными атаками киевский режим пытается запугать Россию и породить какую-то неуверенность среди граждан. "Мы, со своей стороны, будем наращивать те удары, о которых я сказал. Ни одно такое преступление — а это, безусловно, преступление против гражданского населения — безнаказанным не останется, сто процентов, сомнений быть не может", — заверил Путин.Один из военнослужащих спросил, как глава государства относится к помощи, которую западные страны оказывают Украине. "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они — наш противник. Они их руками решают свои вопросы, вот в чем все дело", — ответил президент. Он подчеркнул, что сама Украина для России не враг, но враги — это те, кто хочет уничтожить российскую государственность, хочет добиться ее стратегического поражения на поле боя. Причем западные элиты уже много лет откровенно говорят о том, чтобы разделить нашу страну на пять частей, указал Путин."Поэтому так называемый киевский режим они пестовали достаточно долго. Именно для того, чтобы создать этот конфликт. К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно — задачу борьбы с Россией".Но ситуация на поле боя, по словам главы государства, постепенно меняется, и армия противника сдувается. Он обратил внимание на нехватку боеприпасов для ВСУ — Украина тратит их гораздо больше, чем могут произвести США и их союзники."А мы наращиваем и будем наращивать, причем кратно. Им танков поставили 400 с лишним — 450 или сколько там, — а мы за год произведем и капитально отремонтируем 1600. Это не государственная тайна, на самом деле, наверное, будет и побольше. И так практически по каждой позиции. Поэтому, несмотря на то, что они испокон веков ставят такую задачу — разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже", — сказал Верховный главнокомандующий.Главным он назвал консолидацию российского общества, у которого есть понимание того, насколько важна задача, которую решают сейчас вооруженные силы. Кроме того, риторика Запада постепенно меняется, там уже говорят о том, как бы быстрее завершить конфликт. Россия тоже хочет его завершить, но только на своих условиях, заявил Путин.Отвечая на вопрос, как он оценивает ход спецоперации, президент отметил, что российские войска становятся настолько дееспособными и настолько готовыми применять современные средства вооруженной борьбы, насколько к этому не готова ни одна армия в мире. "Во-первых, средства поражения у нас такие, которых нет ни в одной армии в мире. А во-вторых, способность применять все, что появляется. В-третьих, то, что появляется, достаточно быстро появляется".Он признал, что в войсках еще есть нехватка современного вооружения, и дронов, и средств подавления беспилотников противника, но все, что появляется, появляется довольно оперативно. По словам главы государства, сейчас эффективность вооруженной борьбы определяется тем, насколько быстро армия может сориентироваться по поводу того, что наиболее важно в конкретный момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрять как можно быстрее в ходе боевых действий."Вот у нас это получается все лучше и лучше и, наверное, лучше, чем где бы то ни было. И вот это — очень огромное преимущество, которое появляется у наших вооруженных сил", — добавил Путин.Он напомнил, что высших оценок верховное командование старается не давать, потому оценил ход спецоперации на удовлетворительно.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html

https://ria.ru/20231225/putin-1917796281.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Путин навещает бойцов СВО в московском госпитале Путин навещает бойцов СВО в московском госпитале 2024-01-01T14:37 true PT24M46S

"Конечно, это теракт" — Путин об обстреле Белгорода Президент Владимир Путин посетил военный госпиталь имени Вишневского и пообщался с военнослужащими — участниками специальной военной операции. В беседе с бойцами он коснулся террористической атаки киевского режима на Белгород. Путин подчеркнул, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению. 2024-01-01T14:37 true PT0M42S

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общество, россия, владимир путин