https://ria.ru/20240101/putin-1919295540.html
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам - РИА Новости, 01.01.2024
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:00
2024-01-01T00:00
2024-01-01T08:22
общество
россия
украина
владимир путин
новый год
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное, что объединяло и объединяет граждан страны, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия."Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.Он обратился к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен Путин, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов граждан.Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее."Это самый надежный залог будущего России", — заключил он.Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут.
https://ria.ru/20231231/illyuzii-1919156551.html
https://ria.ru/20231231/novogodnie_obrascheniya_prezidentov-1918476779.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин поздравил россиян с Новым годом
Путин поздравил россиян с Новым годом
2024-01-01T00:00
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общество, россия, украина, владимир путин, новый год
Общество, Россия, Украина, Владимир Путин, Новый год
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам
Новогоднее обращение Путина продлилось около четырех минут
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Он напомнил, что в уходящем 2023 году Россия
твердо отстаивала национальные интересы, свою свободу и безопасность. Главное, что объединяло и объединяет граждан страны, по словам президента, — это судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия.
В уходящем году мир избавлялся от иллюзий
"Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах. В труде и в бою. В будни и праздники. Проявляя самые главные черты народа России: солидарность, милосердие, стойкость", — сказал глава государства.
Он обратился к военнослужащим, которые участвуют в специальной военной операции на Украине
, отметив, что вся страна гордится ими и восхищается их мужеством. А сами бойцы, уверен Путин, чувствуют любовь родных и близких, а также мощную, искреннюю поддержку всего народа — миллионов граждан.
Президент добавил, что нет силы, которая способна разобщить россиян, заставить забыть память и веру отцов и остановить развитие нашей страны.
В заключение глава государства обратил внимание на то, что наступающий 2024 год объявлен Годом семьи, и пожелал всем российским семьям всего самого доброго. Он выразил уверенность, что многонациональный российский народ обеспечит устойчивое развитие Отечества, благополучие граждан и станет еще сильнее.
"Это самый надежный залог будущего России", — заключил он.
Путин выступал на традиционном фоне — у стен Кремля. Обращение продлилось около четырех минут.
Новогодние обращения президентов России