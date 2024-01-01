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И все-таки мы победили! - РИА Новости, 01.01.2024
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08:00 01.01.2024 (обновлено: 08:22 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/pobeda-1919281977.html
И все-таки мы победили!
И все-таки мы победили! - РИА Новости, 01.01.2024
И все-таки мы победили!
Новорожденному 2024-му, который еще в пеленках сопит в своей колыбели, но смотрит на нас строгими глазами, в наследство от 2023-го досталась гибель по меньшей... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T08:00
2024-01-01T08:22
аналитика
белгород
белгородская область
россия
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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Новорожденному 2024-му, который еще в пеленках сопит в своей колыбели, но смотрит на нас строгими глазами, в наследство от 2023-го досталась гибель по меньшей мере 24 человек, среди которых четверо детей. Общее число пострадавших от террористического обстрела Белгорода выросло до 131 человека. Эти данные накануне привел российский Минздрав.Сутки назад был совершен еще один теракт — на этот раз уже в Белгородской области, в Шебекинском городском округе. Погиб мужчина, женщина — продавец магазина — ранена.Не с этого, разумеется, хотелось начать новогоднюю заметку, но отрицать реальность — главный признак трусости. А трусость нам не к лицу.Террористический обстрел Белгорода, когда мишенями для ракет и кассетных снарядов стали мирные жители и гражданские объекты, показал, что лежит на весах. Для страны и для каждого из нас.Для России — раскассирование, как это определил президент Владимир Путин. Для каждого из нас — либо смерть, либо победа. Над злом и порожденным этим злом душным и токсичным мороком.Тем не менее прочность нас — и как нации, и как личностей — проверяется не только тяжестью горя, которое необходимо пережить, и пережить вместе, но и реакцией на случившееся.Самые страшные кадры — это обстрел мирного Белгорода.Самые обнадеживающие — это эвакуация пострадавших санитарным бортом отряда "Центроспас" МЧС в Москву. Деловито, четко, не с казенными накидочками из термозащитной фольги, а с одеялами из верблюжьей шерсти. Теплыми и уютными.У нас, что бы там ни говорили и вопили те, кто нас, мягко говоря, не жалует, все есть, и есть все в момент, когда требуется. Врачи, лекарства, аппаратура, психологи, специалисты. Еще у нас есть сочувствие. Понимание сложности момента. Есть силы, чтобы трудности преодолеть. И абсолютная надежда, что все у нас получится.И, что важно, — у нас есть все основания так думать.Под санкциями и рестрикциями, секторальными и персональными, коих набралось свыше 17 тысяч штук, мы живем без малого два года. И это не временные пандемийные ограничения, которые привели к массовой истерике всех без исключения обитателей враждебного нам "райского сада". Пока там политики приучали вверенное им население ходить строем и по часам, заставляя мыть руки и пользоваться одноразовыми бумажными носовыми платками (гигиенические привычки что европейцев, что американцев могут привести в ужас любого русского санврача), мы создавали вакцины и медикаменты, чтобы справиться с коронавирусным заражением. У нас было все — и свое — для победы над инфекцией. Запад же опробовал для этого воровство средств индивидуальной защиты прямо самолетами карго и буквально со взлетно-посадочных полос.Спустя короткое время грабеж и политтехнологии лжи были использованы против нас. Заморозка активов и авуаров. И рассказы — про то, как мы "отрываем микросхемы" от микроволновок же, чтобы "поставить их на ракеты". Пока эта вакханалия шла, мы спокойно и уверенно наладили производство абсолютно всего, что нам сейчас и сегодня требуется. Хоть в военной, хоть в гражданской сфере. Сумели перенаправить торгово-экономические потоки и отношения, забыв, естественно, о монополярном западноцентричном мире, используя, кстати, по-дзюдоистски предполагаемую силу противника как его слабость. Взяв в клещи на геополитическом татами всех, кто нам пытался угрожать. "Изоляцией на международной арене", "разорванной в клочья экономикой", "распадом общества" и так далее.Ни единый пункт из плана большого противостояния не был нашими стратегическими противниками выполнен. А нам все удалось. Эта удача, за которой — труд всей огромной страны, сплотившейся, пусть и не сразу, объединившейся, пусть и не мгновенно, но сегодня — абсолютно консолидированной и стопроцентно уверенной в победе.Козни, интриги, мелкие заговоры, но за очень большие десятки миллиардов евро и долларов, попытки финансировать (и тоже за кругленькую сумму) контрнаступление против нас в зоне СВО, а также желание создать на наших рубежах анти-Россию провалились туда же, где сегодня догнивает рассказ о "микросхемах и микроволновках". Собственно, гнить этому всему придется еще долго. Прошлое и порожденные им иллюзии вообще имеют очень длительный период распада, так что мы должны быть готовы к тому, что выделение токсинов и ядов будет продолжаться. Но и эту проблему наша цивилизация сможет решить — не на тех, как говорится, напали.Западный апломб и высокомерие сыграли с западным же истеблишментом дурную шутку: несмотря на многочисленные уроки, там так и не смогли понять, что мы — это больше десятка часовых поясов, неисчерпаемые любые ресурсы, вплоть до запасов пресной воды, колоссальные территории. Но не только.Главное — это люди. Наши. Люди. Это они сделали так, что от хваленой западной экономики остались рожки да ножки, а атлантическая ось Вашингтон — Брюссель, когда по ней пару раз двинула российская внешняя политика, так и не смогла собрать костей. И мы ведь еще не начинали по-настоящему, мы всего лишь размялись, спокойной очертив наши стратегические и политические планы, — а там уже случилась паника, переходящая в истерику. Или истерика, переходящая в панику, — как кому угодно.Но, помимо планов политических, есть у нас и планы личные. И о них самое время упомянуть.Творцам, а это все мы, каждый на своем месте, — творчества.Предпринимателям — предпринимательства и энергии, мыслителям — мыслей. Тем, кто ослаб (это бывает, и это нормально), — сил и мужества.Всем нам — веры. Надежды. Мудрости. Любви.Ведь из этого мы сложили наши текущие победы и сложим нашу грядущую Победу.С Новым годом!
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Елена Караева
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аналитика, белгород, белгородская область, россия, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Аналитика, Белгород, Белгородская область, Россия, Владимир Путин, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

И все-таки мы победили!

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкМитинг "Своих не бросаем" в Москве
Митинг Своих не бросаем в Москве - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Елена Караева
Елена Караева
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Новорожденному 2024-му, который еще в пеленках сопит в своей колыбели, но смотрит на нас строгими глазами, в наследство от 2023-го досталась гибель по меньшей мере 24 человек, среди которых четверо детей. Общее число пострадавших от террористического обстрела Белгорода выросло до 131 человека. Эти данные накануне привел российский Минздрав.
Сутки назад был совершен еще один теракт — на этот раз уже в Белгородской области, в Шебекинском городском округе. Погиб мужчина, женщина — продавец магазина — ранена.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
Не с этого, разумеется, хотелось начать новогоднюю заметку, но отрицать реальность — главный признак трусости. А трусость нам не к лицу.
Террористический обстрел Белгорода, когда мишенями для ракет и кассетных снарядов стали мирные жители и гражданские объекты, показал, что лежит на весах. Для страны и для каждого из нас.
Для России — раскассирование, как это определил президент Владимир Путин. Для каждого из нас — либо смерть, либо победа. Над злом и порожденным этим злом душным и токсичным мороком.
Последствия удара украинских войск по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
30 декабря 2023, 19:13
Тем не менее прочность нас — и как нации, и как личностей — проверяется не только тяжестью горя, которое необходимо пережить, и пережить вместе, но и реакцией на случившееся.
Самые страшные кадры — это обстрел мирного Белгорода.
Самые обнадеживающие — это эвакуация пострадавших санитарным бортом отряда "Центроспас" МЧС в Москву. Деловито, четко, не с казенными накидочками из термозащитной фольги, а с одеялами из верблюжьей шерсти. Теплыми и уютными.
Военнослужащий артиллерийского расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган Вооруженных сил России работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
России пора отдавать свой самый большой долг
27 декабря 2023, 08:00
У нас, что бы там ни говорили и вопили те, кто нас, мягко говоря, не жалует, все есть, и есть все в момент, когда требуется. Врачи, лекарства, аппаратура, психологи, специалисты. Еще у нас есть сочувствие. Понимание сложности момента. Есть силы, чтобы трудности преодолеть. И абсолютная надежда, что все у нас получится.
И, что важно, — у нас есть все основания так думать.
Под санкциями и рестрикциями, секторальными и персональными, коих набралось свыше 17 тысяч штук, мы живем без малого два года. И это не временные пандемийные ограничения, которые привели к массовой истерике всех без исключения обитателей враждебного нам "райского сада". Пока там политики приучали вверенное им население ходить строем и по часам, заставляя мыть руки и пользоваться одноразовыми бумажными носовыми платками (гигиенические привычки что европейцев, что американцев могут привести в ужас любого русского санврача), мы создавали вакцины и медикаменты, чтобы справиться с коронавирусным заражением. У нас было все — и свое — для победы над инфекцией. Запад же опробовал для этого воровство средств индивидуальной защиты прямо самолетами карго и буквально со взлетно-посадочных полос.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Россия послала ЕС далеко и надолго
30 декабря 2023, 08:00
Спустя короткое время грабеж и политтехнологии лжи были использованы против нас. Заморозка активов и авуаров. И рассказы — про то, как мы "отрываем микросхемы" от микроволновок же, чтобы "поставить их на ракеты". Пока эта вакханалия шла, мы спокойно и уверенно наладили производство абсолютно всего, что нам сейчас и сегодня требуется. Хоть в военной, хоть в гражданской сфере. Сумели перенаправить торгово-экономические потоки и отношения, забыв, естественно, о монополярном западноцентричном мире, используя, кстати, по-дзюдоистски предполагаемую силу противника как его слабость. Взяв в клещи на геополитическом татами всех, кто нам пытался угрожать. "Изоляцией на международной арене", "разорванной в клочья экономикой", "распадом общества" и так далее.
Ни единый пункт из плана большого противостояния не был нашими стратегическими противниками выполнен. А нам все удалось. Эта удача, за которой — труд всей огромной страны, сплотившейся, пусть и не сразу, объединившейся, пусть и не мгновенно, но сегодня — абсолютно консолидированной и стопроцентно уверенной в победе.
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
У России плохие новости для НАТО
20 декабря 2023, 08:00
Козни, интриги, мелкие заговоры, но за очень большие десятки миллиардов евро и долларов, попытки финансировать (и тоже за кругленькую сумму) контрнаступление против нас в зоне СВО, а также желание создать на наших рубежах анти-Россию провалились туда же, где сегодня догнивает рассказ о "микросхемах и микроволновках". Собственно, гнить этому всему придется еще долго. Прошлое и порожденные им иллюзии вообще имеют очень длительный период распада, так что мы должны быть готовы к тому, что выделение токсинов и ядов будет продолжаться. Но и эту проблему наша цивилизация сможет решить — не на тех, как говорится, напали.
Западный апломб и высокомерие сыграли с западным же истеблишментом дурную шутку: несмотря на многочисленные уроки, там так и не смогли понять, что мы — это больше десятка часовых поясов, неисчерпаемые любые ресурсы, вплоть до запасов пресной воды, колоссальные территории. Но не только.
Здание Европейского совета в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Россия и США уничтожат Европу
Вчера, 10:45
Главное — это люди. Наши. Люди. Это они сделали так, что от хваленой западной экономики остались рожки да ножки, а атлантическая ось Вашингтон — Брюссель, когда по ней пару раз двинула российская внешняя политика, так и не смогла собрать костей. И мы ведь еще не начинали по-настоящему, мы всего лишь размялись, спокойной очертив наши стратегические и политические планы, — а там уже случилась паника, переходящая в истерику. Или истерика, переходящая в панику, — как кому угодно.
Но, помимо планов политических, есть у нас и планы личные. И о них самое время упомянуть.
Творцам, а это все мы, каждый на своем месте, — творчества.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
На Западе снова гадают, чего хочет Путин
25 декабря 2023, 08:00
Предпринимателям — предпринимательства и энергии, мыслителям — мыслей. Тем, кто ослаб (это бывает, и это нормально), — сил и мужества.
Всем нам — веры. Надежды. Мудрости. Любви.
Ведь из этого мы сложили наши текущие победы и сложим нашу грядущую Победу.
С Новым годом!
Бронеавтомобиль Тигр-М - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В уходящем году мир избавлялся от иллюзий
Вчера, 08:00
 
АналитикаБелгородБелгородская областьРоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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