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"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:25 01.01.2024 (обновлено: 18:34 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html
"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 01.01.2024
"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе
Россия может освободить Одессу, если это потребуется, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T15:25
2024-01-01T18:34
специальная военная операция на украине
одесса
россия
владимир зеленский
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия может освободить Одессу, если это потребуется, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву", — сказал он, комментируя слова ведущего о том, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно.По словам эксперта, российская армия находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным количеством военнослужащих. Они проходят необходимую подготовку, в то время как киевский режим хватает людей на улице и отправляет на фронт.При этом западные поставки подходят к концу, а новых пакетов помощи для Украины пока не предвидится, добавил Джонсон.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20240101/ukraina-1919363683.html
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одесса, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Россия, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Джонсон: Россия способна освободить Одессу

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия может освободить Одессу, если это потребуется, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву", — сказал он, комментируя слова ведущего о том, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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15:07
По словам эксперта, российская армия находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным количеством военнослужащих. Они проходят необходимую подготовку, в то время как киевский режим хватает людей на улице и отправляет на фронт.
При этом западные поставки подходят к концу, а новых пакетов помощи для Украины пока не предвидится, добавил Джонсон.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
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Специальная военная операция на УкраинеОдессаРоссияВладимир ЗеленскийСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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