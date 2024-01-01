https://ria.ru/20240101/odessa-1919366236.html

"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе - РИА Новости, 01.01.2024

"Они уже начали". Зеленскому сообщили пугающие новости об Одессе

Россия может освободить Одессу, если это потребуется, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T15:25

2024-01-01T15:25

2024-01-01T18:34

специальная военная операция на украине

одесса

россия

владимир зеленский

сергей шойгу

валерий залужный

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия может освободить Одессу, если это потребуется, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Да, они на самом деле могут попытаться: они уже начали, сейчас прощупывают почву", — сказал он, комментируя слова ведущего о том, что если Россия возьмет Одессу, то вернуть ее будет практически невозможно.По словам эксперта, российская армия находится в более выгодном положении, чем ВСУ, поскольку обладает достаточным количеством военнослужащих. Они проходят необходимую подготовку, в то время как киевский режим хватает людей на улице и отправляет на фронт.При этом западные поставки подходят к концу, а новых пакетов помощи для Украины пока не предвидится, добавил Джонсон.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.

https://ria.ru/20240101/ukraina-1919363683.html

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одесса

россия

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одесса, россия, владимир зеленский, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато