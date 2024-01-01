Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек

Собянин: Новый год в главных местах Москвы встретили около полумиллиона человек
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Дом молодежи стал частью выставки "Россия".
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.
Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.
На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.
Прошла свадебная церемония по тульским традициям.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".
В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.
Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.
Выставку посетили уже более трех миллионов человек.
Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".
Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".
Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.
Свои достижения на выставке представила Московская область.
У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.
Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.
Дом молодежи стал частью выставки "Россия".
Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.
Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.
В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.