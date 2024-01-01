Рейтинг@Mail.ru
Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
16:59 01.01.2024 (обновлено: 17:28 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/moskva-1919380534.html
Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек
Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек - РИА Новости, 01.01.2024
Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек
Новый год на центральных площадках Москвы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество" встретили около полумиллиона человек, сообщил мэр... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T16:59
2024-01-01T17:28
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
общество
москва
сергей собянин
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917892063_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7e44880f657a023ae1fd112506c7f07d.jpg
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год на центральных площадках Москвы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество" встретили около полумиллиона человек, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество"", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в новогоднюю ночь для москвичей и гостей города проводились концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Уточняется, что праздничная программа прошла в 21 столичном парке и на 12 окружных площадках. Мэр также подчеркнул, что на ВДНХ показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов. Помимо этого, сообщается, что до трех часов ночи работали 26 площадок "Путешествие в Рождество" - крупнейшего зимнего фестиваля Европы.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1917892063_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_0ef3dfd24534872e7bc5313631e35b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", общество, москва, сергей собянин, новый год
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Общество, Москва, Сергей Собянин, Новый год
Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек

Собянин: Новый год в главных местах Москвы встретили около полумиллиона человек

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПавильон № 34
Павильон № 34
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Павильон № 34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год на центральных площадках Москвы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество" встретили около полумиллиона человек, сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество"", - написал он в Telegram-канале.
Отмечается, что в новогоднюю ночь для москвичей и гостей города проводились концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Уточняется, что праздничная программа прошла в 21 столичном парке и на 12 окружных площадках. Мэр также подчеркнул, что на ВДНХ показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов. Помимо этого, сообщается, что до трех часов ночи работали 26 площадок "Путешествие в Рождество" - крупнейшего зимнего фестиваля Европы.
Душа страны: международная выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

Международная выставка-форум Россия

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

Поздравление 100-тысячного участника экскурсий по выставке

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

Свадебная церемония по тульским традициям

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко поздравил мальчика Захара Границина в рамках акции Елка желаний

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

Международная выставка-форум Россия

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

Игорь Бутман на Международной выставке-форуме Россия

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

Международная выставка-форум Россия

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

Международная выставка-форум Россия

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

Международная выставка-форум Россия

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков на Международной выставке-форуме Россия

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения на выставке представила Московская область.

Презентация Московской области на Международной выставке-форуме Россия

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

Международная выставка-форум Россия

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

Международная выставка-форум Россия

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

Стенд Дома молодежи на Международной выставке-форуме Россия

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

Международная выставка-форум Россия

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

Открытие экспозиции ледяных скульптур на ВДНХ

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

Парад Дедов Морозов на ВДНХ

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18

Выставка "Россия" стала масштабной проекцией всей страны.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 18

На ней можно узнать о достижениях регионов в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 18

Прошла свадебная церемония по тульским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 18

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко исполнил мечту мальчика Захара Границина из Астрахани в рамках акции "Елка желаний".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 18

В выставке участвуют все российские регионы, а также отдельные органы власти, компании, корпорации и общественные организации.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 18

Международный фестиваль "Джазовые сезоны" представил народный артист России Игорь Бутман.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 18

Выставку посетили уже более трех миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 18

Для гостей организовали концертную программу "Знай наших".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 18

Состоялось награждение лауреатов премии "Душа России".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 18

Художественный руководитель Московского Губернского театра Сергей Безруков рассказал о планах на новый сезон.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 18

Свои достижения на выставке представила Московская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 18

У гостей есть возможность попробовать национальные блюда.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 18

Экспозиции привлекают своей яркостью и необычностью.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 18

Дом молодежи стал частью выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 18

Там можно отправить письма военнослужащим, подготовить новогодние подарки детям, а также пройти собеседование, создать резюме и получить приглашение на стажировку.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 18

Для посетителей организовывают встречи со звездами, театральные представления и мастер-классы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 18

Открылась экспозиция ледяных скульптур.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
17 из 18

В рамках выставки продолжается парад Дедов Морозов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 18
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"ОбществоМоскваСергей СобянинНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала