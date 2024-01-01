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Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек

Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек - РИА Новости, 01.01.2024

Новый год на главных площадках Москвы встретили около полумиллиона человек

Новый год на центральных площадках Москвы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество" встретили около полумиллиона человек, сообщил мэр... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T16:59

2024-01-01T16:59

2024-01-01T17:28

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

общество

москва

сергей собянин

новый год

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Новый год на центральных площадках Москвы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество" встретили около полумиллиона человек, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Почти полмиллиона человек встретили Новый год на центральных площадках в каждом округе столицы, в городских парках, на ВДНХ и фестивале "Путешествие в Рождество"", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что в новогоднюю ночь для москвичей и гостей города проводились концерты, световые шоу и театрализованные постановки. Уточняется, что праздничная программа прошла в 21 столичном парке и на 12 окружных площадках. Мэр также подчеркнул, что на ВДНХ показали ледовое шоу и спектакли о символах-покровителях годов. Помимо этого, сообщается, что до трех часов ночи работали 26 площадок "Путешествие в Рождество" - крупнейшего зимнего фестиваля Европы.

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выставка-форум "россия", общество, москва, сергей собянин, новый год