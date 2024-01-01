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Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год
Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год - РИА Новости, 01.01.2024
Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год
Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T23:19
2024-01-01T23:19
2024-01-01T23:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Он отметил, что в новогоднюю ночь правоохранительные органы обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности в Петербурге. Особое внимание было уделено правопорядку в историческом центре города. В результате грубых нарушений общественного порядка допущено не было. "В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около 3 тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности", - отметил собеседник агентства. По его словам, более чем по 100 нарушителям решается вопрос о последующем выдворении за пределы РФ.
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россия, санкт-петербург, происшествия
Россия, Санкт-Петербург, Происшествия
Источник: в Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в Новый год
В Петербурге три тысячи мигрантов доставили в полицию в новогоднюю ночь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 янв – РИА Новости. Около 3 тысяч иностранных граждан оказались в полиции в Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь в профилактических целях, в результате проверки выяснилось, что более 600 из них находятся на территории России с нарушениями миграционного законодательства, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Он отметил, что в новогоднюю ночь правоохранительные органы обеспечивали охрану общественного порядка и безопасности в Петербурге. Особое внимание было уделено правопорядку в историческом центре города. В результате грубых нарушений общественного порядка допущено не было.
"В ходе проверочных мероприятий в целях профилактики правонарушений сотрудниками полиции было доставлено для административного разбирательства из центральной части города около 3 тысяч иностранных граждан. Как выяснилось, более 600 мигрантов находятся на территории России с различными нарушениями миграционного законодательства. Все они привлечены к административной ответственности", - отметил собеседник агентства.
По его словам, более чем по 100 нарушителям решается вопрос о последующем выдворении за пределы РФ.
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