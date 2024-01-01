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СМИ: планы НАТО по Крыму обернулись катастрофой - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:33 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/krym-1919405965.html
СМИ: планы НАТО по Крыму обернулись катастрофой
СМИ: планы НАТО по Крыму обернулись катастрофой - РИА Новости, 01.01.2024
СМИ: планы НАТО по Крыму обернулись катастрофой
Планы Североатлантического альянса по захвату Крыма украинскими войсками обернулись огромными потерями поставленной ВСУ техники, пишет Military Watch Magazine. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T22:33
2024-01-01T22:33
специальная военная операция на украине
украина
россия
сергей шойгу
валерий залужный
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Планы Североатлантического альянса по захвату Крыма украинскими войсками обернулись огромными потерями поставленной ВСУ техники, пишет Military Watch Magazine."Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров", — говорится в материале.Отмечается, что изначально предупреждали Украину, что если контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО не даст результатов, то это может серьезно подорвать дальнейшую материальную поддержку киевского режима."Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, подтвердили, что некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных ведущими украинскими подразделениями, такие как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, были уничтожены российскими войсками, и в последующие месяцы появлялись новые кадры", — добавляет автор публикации.ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
https://ria.ru/20240101/vsu-1919382660.html
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украина, россия, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Сергей Шойгу, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
СМИ: планы НАТО по Крыму обернулись катастрофой

MWM: планы НАТО по захвату Крыма ВСУ обернулись огромными потерями

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкНа набережной Ялты после снегопада
На набережной Ялты после снегопада - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Планы Североатлантического альянса по захвату Крыма украинскими войсками обернулись огромными потерями поставленной ВСУ техники, пишет Military Watch Magazine.
"Запад возлагал большие надежды, что массовые наступления заставят Россию уступить значительные территории, что потенциально позволит украинским войскам вернуть стратегически важный Крымский полуостров", — говорится в материале.
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Отмечается, что изначально предупреждали Украину, что если контрнаступление ВСУ при поддержке НАТО не даст результатов, то это может серьезно подорвать дальнейшую материальную поддержку киевского режима.
"Съемки с беспилотников, сделанные в первые дни наступления, подтвердили, что некоторые из наиболее известных образцов техники, задействованных ведущими украинскими подразделениями, такие как немецкие танки Leopard 2A6 и американские БМП Bradley, были уничтожены российскими войсками, и в последующие месяцы появлялись новые кадры", — добавляет автор публикации.
ВСУ с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, противник уже потерял почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.
Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком ВСУ Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСергей ШойгуВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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