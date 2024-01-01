https://ria.ru/20240101/izmeneniya-1918490270.html

Ипотека, маткапитал, пенсии, ЖКХ: что изменится с 1 января

Ипотека, маткапитал, пенсии, ЖКХ: что изменится с 1 января - РИА Новости, 01.01.2024

Ипотека, маткапитал, пенсии, ЖКХ: что изменится с 1 января

В наступившем году изменятся условия льготных ипотечных программ и потребительского кредитования, проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T08:00

2024-01-01T08:00

2024-01-01T08:01

россия

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

центральный банк рф (цб рф)

пенсии

налоги

кредиты

ипотека

детские пособия

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости, Елена Савельева. В наступившем году изменятся условия льготных ипотечных программ и потребительского кредитования, проиндексируют пенсии и материнский капитал, скорректируют социальные выплаты. Запускается программа долгосрочных сбережений граждан, повысятся социальные налоговые вычеты. Об этих и других нововведениях — в материале РИА Новости.МРОТ и прожиточный минимумС 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) проиндексируют на 18,5 процента, сразу на три тысячи рублей. Второй год подряд правительство определяет это "в особом порядке".В денежном выражении МРОТ теперь — 19 242 рубля. Это среднее значение, в регионах немного по-разному. В прошлом году было 16 242, проиндексировали на 6,3 процента по сравнению с 2022-м.МРОТ рассчитывают на основе прожиточного минимума трудоспособного населения, который увеличился с 14 375 до 15 453 рублей. У работающих, пенсионеров и детей показатель отличается. Влияет и региональный коэффициент, устанавливаемый местными властями.Так, в Москве прожиточный минимум вырос с 21 718 до 22 662 рублей. Для трудоспособных — с 24 801 до 25 879, пенсионеров — с 16 257 до 16 964 рублей, детей — с 18 770 до 19 586.В Санкт-Петербурге на душу населения — 16 322 рубля, в Белгородской области — 12 813, во Владимирской — 14 796, в Нижегородской — 14 339, Краснодарском крае — 14 644, в Приморском — 18 389, Хабаровском — 19 937.Пенсии и зарплатыСтраховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 7,5 процента. Социальный фонд выполнит перерасчет беззаявительно. Также увеличат вновь назначенные пенсии работающим — через повышение на 7,5 процента пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты, из которых складывается страховая пенсия. Коэффициент — с 123,77 до 133,05 рубля, фиксированная выплата — с 7567,33 до 8134,88 рубля.Вступает в силу закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2024-й, установленном на уровне 264 месяцев (22 года). Право на это имеют застрахованные в системе ОПС при наличии пенсионных накоплений.Возраст выхода на пенсию в 2024-м у мужчин — 63 года, женщин — 58. Минимальный трудовой стаж — 15 лет, пенсионных баллов — не менее 28,2.Проиндексируют зарплату бюджетникам. На 9,8 процента — в сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения, культуры и науки, остальным — с 1 октября 2024-го на 4,5 процента.Для небюджетников также предусмотрено ежегодное повышение согласно статье 130 Трудового кодекса. Размер — на усмотрение работодателя.МаткапиталМатеринский капитал проиндексируют на 7,5 процента. С 1 февраля при рождении первого ребенка полагается 631 тысяча рублей, второго — 834 тысячи.Это касается семей, еще ничего не получавших. Максимальная прибавка — 44 тысячи — у тех, кто ни разу не пользовался сертификатом. Если оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат — 58 тысяч.По оценкам Минтруда, в 2024-м маткапитал получит около миллиона семей. Потратить можно, как и раньше, на покупку, строительство или реконструкцию жилья (как с ипотекой, так и без), образование детей, формирование накопительной пенсии матери, приобретение товаров и оплату услуг для социальной адаптации детей с инвалидностью.Уточнили условия: только гражданам России на момент рождения ребенка. Жителям новых регионов — независимо от даты оформления гражданства.ПособияУвеличивается максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за детьми: было 83 тысячи, теперь — 122. По больничному листу — в полтора раза. Если у сотрудника восемь и более лет страхового стажа, полагается 100 процентов зарплаты, но не более 4100 рублей в день (было 2737). В 2025-м поднимут до 5674.По беременности и родам — 565 тысяч рублей (было 383). По уходу за ребенком до полутора лет для работающих — 49 тысяч (было 33,2).Пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, — 50, 75 или 100 процентов прожиточного минимума для трудоспособных. То есть 8253, 12 380 и 16 507 рублей соответственно.Пособие на ребенка в возрасте от нуля до 17 лет включительно — 50, 75 и 100 процентов прожиточного минимума для детей. То есть 7345, 11 017 и 14 690 рублей соответственно.В целом на больничные, пособия по беременности и родам, уходу за ребенком в бюджет заложили почти 1,2 триллиона рублей.Налоговые вычетыПовышаются социальные налоговые вычеты по расходам на собственное обучение и покупку лекарств, на физкультурно-оздоровительные услуги, уплату пенсионных и страховых, независимую оценку квалификации налогоплательщика.Предельная сумма, с которой можно получить 13-процентный вычет, — 150 тысяч рублей (было 120). Возврат за обучение ребенка — 110 тысяч (было 50). При этом применяются новые формы заявлений о вычетах по НДФЛ в упрощенном порядке.ЖКХТарифы на ЖКХ изменятся с 1 июля. Обычно индексируют два раза в год, но это временно заморозили. Последний раз коммуналку повышали в декабре 2022-го — в пределах девяти процентов.В этом году — от четырех до 15 процентов. Минимум в Хакасии, максимум — в Забайкальском крае. В Москве — 11 процентов, Санкт-Петербурге — 9,8, Московской области — 10,7, Ленинградской — 10,2. В Крыму, Марий Эл, Коми и Якутии — не более 9,5 процента.Так же в Приморском и Хабаровском крае, Курской, Новосибирской, Ростовской и Самарской области. До десяти процентов — во Владимирской, Калужской, Орловской, Смоленской и Тамбовской области.Кроме того, изменится порядок начисления платы за коммунальные услуги и суммы в квитанциях. Пени за просрочку — по новым правилам и повышенным тарифам.Кредиты и ипотекаВ конце минувшего года правительство скорректировало ряд параметров льготной ипотеки на новостройки, доступной всем категориям заемщиков в любом регионе.Максимум снизили до шести миллионов рублей. Ранее в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области было вдвое больше. Кроме того, первоначальный взнос по льготной ипотеке со ставкой восемь процентов повысили с 20 до 30 процентов — для всех.Оформить можно лишь одну льготную ипотечную программу. Например, если человек выступает заемщиком, созаемщиком или поручителем по IT-ипотеке, взять кредит с господдержкой не получится. Исключение — семейная ипотека.Продолжает действовать ряд адресных программ: семейная, сельская, дальневосточная и ипотека для работников сферы ИТ.Предполагается, что программа для новостроек завершится 1 июля. Но, как говорил в ноябре глава Минстроя Ирек Файзуллин, после этой даты льготы в том или ином виде сохранятся.В конце декабря глава ЦБ Эльвира Набиулллина уточнила: Банк России исходит из того, что массовая программа завершится летом, а адресная, в том числе семейная, останется.Заемщик теперь вправе отказаться от заключения договора личного страхования, а также от уже действующего договора. Это не повлечет повышение ставки — для ипотек, взятых после 1 июля 2024-го.Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут оформлять кредитные каникулы не только на ипотечные займы, но и на потребительские.Микрофинансовые организации обязаны рассчитывать долговую нагрузку заемщика, а также письменно уведомлять о рисках неисполнения обязательств и возможных штрафах.СбереженияВ стране вводится программа долгосрочных сбережений. Чтобы присоединиться, нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ). Можно копить самостоятельно собственными взносами, а также перевести ранее сформированные накопления. НПФ инвестирует эти средства в интересах клиента на принципах доходности и безубыточности.ПДС предусматривает государственное софинансирование взносов граждан — до 36 тысяч рублей в год в течение трех лет после присоединения к программе, а также специальный налоговый вычет — до 52 тысяч рублей ежегодно при уплате взносов до 400 тысяч.Накопленные средства можно направить на дополнительные периодические выплаты по истечении 15 лет действия договора или при достижении возраста 55 лет (женщины) и 60 (мужчины). Счета будут застрахованы государством на 2,8 миллиона рублей.ИП и удаленкаФиксированные взносы индивидуальных предпринимателей (ИП) увеличиваются. На обязательное пенсионное и медицинское страхование — до 49 500 рублей.Кроме того, подняли лимит по взносам, которые ИП рассчитывают с доходов свыше 300 тысяч рублей — до 277 571. То есть максимум за год — 327 071.С 1 января все официально трудоустроенные сотрудники российских предприятий, работающие удаленно, обязаны уплачивать НДФЛ 13 процентов, невзирая на резидентство и место исполнения служебных обязанностей. Если доход больше пяти миллионов рублей, ставка поднимается до 15 процентов.Воинская службаПризывной возраст повышается с 27 до 30 лет. Работающим в аккредитованных IT-компаниях полагается отсрочка до 30 лет.На пять лет увеличивается предельный возраст запасников — солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков или мичманов. Для первого разряда — с 35 до 40 лет, второго — с 45 до 50, третьего — с 50 до 55.Это касается и мобилизационного резерва. Для старших офицеров — 65 лет, младших — 60, имеющих иные звания — 55. У высших офицеров остаются те же 70 лет. Предусмотрен переходный период до 1 января 2028-го для поэтапного перевода в отставку.

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https://ria.ru/20231226/vychet-1732011226.html

https://ria.ru/20231217/zhkkh-1916293971.html

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https://ria.ru/20231130/lechenie-1912998477.html

https://ria.ru/20230721/ndfl-1885423653.html

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