https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года - РИА Новости, 30.10.2023
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему “потолку”, а в 2025-м они окажутся в два раза выше, чем сейчас,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:15
2023-10-30T02:15
2023-10-30T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
здоровье
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549527_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_d0d18280f9fe1ba2ea1dbaa294bbdbdc.jpg
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему “потолку”, а в 2025-м они окажутся в два раза выше, чем сейчас, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.“В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рубля. <...> Это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления”, — цитирует Соловьева агентство.По словам собеседника, это не социальные выплаты, они также не относятся к фонду заработной платы предприятия. За счет работодателя идут лишь первые три дня больничного, остальное платит Социальные фонд, напомнил Соловьев.Если у сотрудника восемь и более лет страхового стажа, он получает по больничному 100 процентов заработной платы, но не более максимальной планки, предупредил эксперт. В этом году этот уровень составляет 2737 рублей за день, заключил
https://ria.ru/20231025/mrot-1905173865.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155954/95/1559549527_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_b368e57290593f921b8baaa1f8e80433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, иван соловьев (юрист), здоровье
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Здоровье
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
Юрист Соловьев: в 2024 году вырастут максимальные выплаты по больничному листу