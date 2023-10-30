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Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года - РИА Новости, 30.10.2023
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02:15 30.10.2023
https://ria.ru/20231030/vyplata-1905907000.html
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года - РИА Новости, 30.10.2023
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года
Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему “потолку”, а в 2025-м они окажутся в два раза выше, чем сейчас,... РИА Новости, 30.10.2023
2023-10-30T02:15
2023-10-30T02:15
общество
россия
иван соловьев (юрист)
здоровье
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему “потолку”, а в 2025-м они окажутся в два раза выше, чем сейчас, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.“В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рубля. &lt;...&gt; Это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления”, — цитирует Соловьева агентство.По словам собеседника, это не социальные выплаты, они также не относятся к фонду заработной платы предприятия. За счет работодателя идут лишь первые три дня больничного, остальное платит Социальные фонд, напомнил Соловьев.Если у сотрудника восемь и более лет страхового стажа, он получает по больничному 100 процентов заработной платы, но не более максимальной планки, предупредил эксперт. В этом году этот уровень составляет 2737 рублей за день, заключил
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общество, россия, иван соловьев (юрист), здоровье
Общество, Россия, Иван Соловьев (юрист), Здоровье
Россиянам назвали выплату, которая вырастет в два раза с 2024 года

Юрист Соловьев: в 2024 году вырастут максимальные выплаты по больничному листу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Максимальные выплаты по больничному листу в 2024 году вырастут в полтора раза к нынешнему “потолку”, а в 2025-м они окажутся в два раза выше, чем сейчас, рассказал в интервью агентству “Прайм” заслуженный юрист России Иван Соловьев.
«

“В 2024 году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м — 5 674 рубля. <...> Это обеспечит людям нормальные условия для лечения и выздоровления”, — цитирует Соловьева агентство.

По словам собеседника, это не социальные выплаты, они также не относятся к фонду заработной платы предприятия. За счет работодателя идут лишь первые три дня больничного, остальное платит Социальные фонд, напомнил Соловьев.
Если у сотрудника восемь и более лет страхового стажа, он получает по больничному 100 процентов заработной платы, но не более максимальной планки, предупредил эксперт. В этом году этот уровень составляет 2737 рублей за день, заключил
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