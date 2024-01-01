https://ria.ru/20240101/gnev-1919304858.html

"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети

"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 01.01.2024

"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети

Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза. РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T02:24

2024-01-01T02:24

2024-01-01T15:26

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европа

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза.В своей публикации она поблагодарила Испанию за "успешное председательство" (с 1 июля по 31 декабря 2023 года страна председательствовала в Совете Европейского союза. — Прим. ред.) и "упорный труд", благодаря чему удалось принять "ключевые законы"."Хуже никогда не было", — ответил фон дер Ляйен armchairancap."Какие ключевые законы??? Разрушение Европы???" — возмутился Navigatestars."Худший европейский политик за всю историю", — поделился мнением pedro10813536."Пожалуйста, Урсула, перестань делиться пустой ложью. Реальность совсем другая", — заявил KoudyMK."Урсула и компания, вы продали суверенитет Европы Америке", — добавил amwogakhalwale.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ЕС возникают внутренние противоречия из-за чиновников Еврокомиссии.

https://ria.ru/20231229/ukraina-1919005366.html

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Максим Горбачев

в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, испания, евросоюз