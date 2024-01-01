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"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 01.01.2024
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02:24 01.01.2024 (обновлено: 15:26 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/gnev-1919304858.html
"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети
"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 01.01.2024
"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:24
2024-01-01T15:26
в мире
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
испания
евросоюз
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза.В своей публикации она поблагодарила Испанию за "успешное председательство" (с 1 июля по 31 декабря 2023 года страна председательствовала в Совете Европейского союза. — Прим. ред.) и "упорный труд", благодаря чему удалось принять "ключевые законы"."Хуже никогда не было", — ответил фон дер Ляйен armchairancap."Какие ключевые законы??? Разрушение Европы???" — возмутился Navigatestars."Худший европейский политик за всю историю", — поделился мнением pedro10813536."Пожалуйста, Урсула, перестань делиться пустой ложью. Реальность совсем другая", — заявил KoudyMK."Урсула и компания, вы продали суверенитет Европы Америке", — добавил amwogakhalwale.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ЕС возникают внутренние противоречия из-за чиновников Еврокомиссии.
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919005366.html
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в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, испания, евросоюз
В мире, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Испания, Евросоюз

"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети

© AP Photo / Jean-Francois BadiasУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза.
В своей публикации она поблагодарила Испанию за "успешное председательство" (с 1 июля по 31 декабря 2023 года страна председательствовала в Совете Европейского союза. — Прим. ред.) и "упорный труд", благодаря чему удалось принять "ключевые законы".
"Хуже никогда не было", — ответил фон дер Ляйен armchairancap.
"Какие ключевые законы??? Разрушение Европы???" — возмутился Navigatestars.
«
"Худший европейский политик за всю историю", — поделился мнением pedro10813536.
"Пожалуйста, Урсула, перестань делиться пустой ложью. Реальность совсем другая", — заявил KoudyMK.
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