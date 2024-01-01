https://ria.ru/20240101/gnev-1919304858.html
"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети
"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети - РИА Новости, 01.01.2024
"Хуже не было". Слова фон дер Ляйен об итогах года вызвали гнев в Сети
Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза. РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T02:24
2024-01-01T02:24
2024-01-01T15:26
в мире
европа
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
испания
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8edd916081e5aff572a6e7307ae58def.jpg
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Пользователи соцсети X раскритиковали слова главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен об итогах 2023 года для Евросоюза.В своей публикации она поблагодарила Испанию за "успешное председательство" (с 1 июля по 31 декабря 2023 года страна председательствовала в Совете Европейского союза. — Прим. ред.) и "упорный труд", благодаря чему удалось принять "ключевые законы"."Хуже никогда не было", — ответил фон дер Ляйен armchairancap."Какие ключевые законы??? Разрушение Европы???" — возмутился Navigatestars."Худший европейский политик за всю историю", — поделился мнением pedro10813536."Пожалуйста, Урсула, перестань делиться пустой ложью. Реальность совсем другая", — заявил KoudyMK."Урсула и компания, вы продали суверенитет Европы Америке", — добавил amwogakhalwale.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ЕС возникают внутренние противоречия из-за чиновников Еврокомиссии.
https://ria.ru/20231229/ukraina-1919005366.html
https://ria.ru/20231224/ek-1917715224.html
европа
испания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896228910_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a2731caaa871c1d4729f2a442dba4f09.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, испания, евросоюз
В мире, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Испания, Евросоюз