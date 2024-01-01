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"Обрушение фронта". Удары России привели полковника СБУ в ужас - РИА Новости, 01.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:13 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/front-1919307326.html
"Обрушение фронта". Удары России привели полковника СБУ в ужас
"Обрушение фронта". Удары России привели полковника СБУ в ужас - РИА Новости, 01.01.2024
"Обрушение фронта". Удары России привели полковника СБУ в ужас
Армия России методично ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать фронт ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T04:13
2024-01-01T04:13
специальная военная операция на украине
в мире
россия
олег стариков
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
украина
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Армия России методично ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать фронт ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева".&quot;Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение &lt;…&gt; рухнет. Помнишь, &lt;...&gt;, прорыв, обрушение фронта&quot;, — высказался экс-офицер СБУ.По словам Старикова, армия России не торопится и выполняет поставленные перед ней задачи в плановом порядке.Бывший работник спецслужб привел насильственную мобилизацию в качестве ключевой причины грядущего обвала фронта ВСУ. По его мнению, новым солдатам украинской армии не хватает "морально-боевых качеств"."Выполнять задачи-то они (призывники. — Прим. ред.) будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут", — предположил Стариков.После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в минувший понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
https://ria.ru/20231230/vsu-1919182030.html
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в мире, россия, олег стариков, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Олег Стариков, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, Украина
"Обрушение фронта". Удары России привели полковника СБУ в ужас

Полковник СБУ Стариков: фронт ВСУ рухнет из-за мобилизованных

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Армия России методично ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать фронт ВСУ, заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала "Студия Руслана Бизяева".
«

"Они ищут слабые места, создают напряжение, и где-то это напряжение <…> рухнет. Помнишь, <...>, прорыв, обрушение фронта", — высказался экс-офицер СБУ.

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По словам Старикова, армия России не торопится и выполняет поставленные перед ней задачи в плановом порядке.
Бывший работник спецслужб привел насильственную мобилизацию в качестве ключевой причины грядущего обвала фронта ВСУ. По его мнению, новым солдатам украинской армии не хватает "морально-боевых качеств".
"Выполнять задачи-то они (призывники. — Прим. ред.) будут, но при определенных условиях они воевать до своей гибели не будут", — предположил Стариков.
После крупного провала украинского контрнаступления российские войска достигли значительных успехов в зоне специальной военной операции. В частности, в минувший понедельник министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что подразделения Вооруженных сил полностью освободили Марьинку в ДНР. Кроме того, российские десантники овладели важными позициями ВСУ на Запорожье и закрепились на них, после чего провели зачистку местности от противника.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияОлег СтариковВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныУкраина
 
 
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