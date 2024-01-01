Рейтинг@Mail.ru
Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении - РИА Новости, 01.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:28 01.01.2024
https://ria.ru/20240101/eaes-1919299219.html
Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении
Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении - РИА Новости, 01.01.2024
Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении
Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит с 1 января от России к Армении. О передаче Москвой Еревану председательских функций в ЕАЭС заявил... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T00:28
2024-01-01T00:28
в мире
армения
россия
евразийский экономический союз
снг
одкб
никол пашинян
ереван
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_aa747101078026d9b2f7efb3ed5c4d42.jpg
ЕРЕВАН, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит с 1 января от России к Армении. О передаче Москвой Еревану председательских функций в ЕАЭС заявил на саммите организации в конце декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, пообещав армянской стороне в связи с этим всю необходимую помощь. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в ходе того же саммита, что республика, принимая председательство в органах ЕАЭС, рассчитывает на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач. Он обозначил приоритеты Еревана, заявив, что в основе договора о Евразийском экономическом союзе "лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки". По словам Пашиняна, армянская сторона продолжает развивать взаимодействие в рамках экономического сотрудничества именно в этом контексте, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции". Армянский премьер считает, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений. Пашинян также подчеркнул, что армянская сторона считает важным принятие декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, а также приветствует подписание Евразийским экономическим союзом соглашения о свободной торговле с Ираном, способствующее укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с этой страной. До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений. В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправительственные советы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства подчеркнул, что не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
https://ria.ru/20231231/torgovlya-1919213560.html
https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064544_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_588ee7bdd1646c9fdcb586cc58c81bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, армения, россия, евразийский экономический союз, снг, одкб, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Россия, Евразийский экономический союз, СНГ, ОДКБ, Никол Пашинян, Ереван
Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении

Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги стран-участниц Евразийского экономического союза
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги стран-участниц Евразийского экономического союза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит с 1 января от России к Армении. О передаче Москвой Еревану председательских функций в ЕАЭС заявил на саммите организации в конце декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, пообещав армянской стороне в связи с этим всю необходимую помощь.
Премьер Армении Никол Пашинян заявил в ходе того же саммита, что республика, принимая председательство в органах ЕАЭС, рассчитывает на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач. Он обозначил приоритеты Еревана, заявив, что в основе договора о Евразийском экономическом союзе "лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки".
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Вчера, 07:09
По словам Пашиняна, армянская сторона продолжает развивать взаимодействие в рамках экономического сотрудничества именно в этом контексте, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции". Армянский премьер считает, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений.
Пашинян также подчеркнул, что армянская сторона считает важным принятие декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, а также приветствует подписание Евразийским экономическим союзом соглашения о свободной торговле с Ираном, способствующее укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с этой страной.
До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений.
В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправительственные советы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства подчеркнул, что не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений.
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Глава МИД Армении заявил об эффективности ЕАЭС
27 декабря 2023, 18:32
 
В миреАрменияРоссияЕвразийский экономический союзСНГОДКБНикол ПашинянЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала