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Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении

Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении - РИА Новости, 01.01.2024

Председательство в ЕАЭС переходит от России к Армении

Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит с 1 января от России к Армении. О передаче Москвой Еревану председательских функций в ЕАЭС заявил... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T00:28

2024-01-01T00:28

2024-01-01T00:28

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ЕРЕВАН, 1 янв – РИА Новости. Председательство в Евразийском экономическом союзе переходит с 1 января от России к Армении. О передаче Москвой Еревану председательских функций в ЕАЭС заявил на саммите организации в конце декабря в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин, пообещав армянской стороне в связи с этим всю необходимую помощь. Премьер Армении Никол Пашинян заявил в ходе того же саммита, что республика, принимая председательство в органах ЕАЭС, рассчитывает на поддержку государств-членов и эффективное сотрудничество в реализации поставленных задач. Он обозначил приоритеты Еревана, заявив, что в основе договора о Евразийском экономическом союзе "лежит фундаментальный постулат о том, что ЕАЭС – это экономическое объединение, которое не должно иметь политической и тем более геополитической повестки". По словам Пашиняна, армянская сторона продолжает развивать взаимодействие в рамках экономического сотрудничества именно в этом контексте, "стремясь пресекать всяческие попытки политизации евразийской интеграции". Армянский премьер считает, что ЕАЭС и его экономические принципы не должны коррелировать с политическими амбициями, а базовые свободы торговли и интеграции не могут и не должны ограничиваться из-за политических соображений. Пашинян также подчеркнул, что армянская сторона считает важным принятие декларации о дальнейшем развитии экономических процессов до 2030 года и на период до 2045 года, а также приветствует подписание Евразийским экономическим союзом соглашения о свободной торговле с Ираном, способствующее укреплению торгово-экономических, логистических и транспортных связей с этой страной. До декабрьского заседания Высшего евразийского экономического совета и неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге армянская сторона в 2023 году отказывалась участвовать в заседаниях других евразийских интеграционных объединений. В частности, в октябре Пашинян не поехал на межправительственные советы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, он также пропустил саммит ОДКБ в Минске 23 ноября. Путин в декабре заявил, что, насколько ему известно, отсутствие Пашиняна на общих мероприятиях связано не с желанием или нежеланием продолжать работу в таких организациях, как ОДКБ, СНГ, ЕАЭС, а с внутренними процессами в Армении. Глава российского государства подчеркнул, что не считает, что Армении был бы выгоден выход из этих объединений. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

https://ria.ru/20231231/torgovlya-1919213560.html

https://ria.ru/20231227/eaes-1918543538.html

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в мире, армения, россия, евразийский экономический союз, снг, одкб, никол пашинян, ереван