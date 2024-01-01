https://ria.ru/20240101/briks-1919340111.html

БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин

БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024

БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин

БРИКС притягивает все больше единомышленников, и уже примерно три десятка государств хотят подключиться к этому блоку, заявил президент Владимир Путин в... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:21

2024-01-01T12:21

2024-01-01T17:11

в мире

россия

египет

иран

владимир путин

брикс

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. БРИКС притягивает все больше единомышленников, и уже примерно три десятка государств хотят подключиться к этому блоку, заявил президент Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации. Он отметил, что сторонники БРИКС разделяют принципиальные установки сообщества: суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности."И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС", — добавил российский лидер.Он напомнил, что с 1 января, когда Россия приняла эстафету председательства организации, к ней присоединились новые полноправные члены: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. По мнению Путина, это убедительно свидетельствует о растущем авторитете БРИКС и его роли в мировых делахРоссийское председательство в блоке БРИКС будет ориентироваться на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. В таком ключе и будет действовать Россия, а ее девизом станет "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".Президент заверил, что Россия предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности БРИКС. Для этого она будет сохранять традиции и руководствоваться опытом, накопленным объединением за предыдущие годы.Путин пригласил представителей всех стран, желающих сотрудничать с БРИКС, принять участие в мероприятиях, которые пройдут за время председательства России. Кульминацией станет октябрьский саммит в Казани, отметил он.В БРИКС изначально объединились Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, с число участников объединения увеличилось до десяти — к нему присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html

https://ria.ru/20240101/briks-1919337740.html

россия

египет

иран

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в мире, россия, египет, иран, владимир путин, брикс