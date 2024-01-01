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БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
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12:21 01.01.2024 (обновлено: 17:11 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/briks-1919340111.html
БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин
БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин - РИА Новости, 01.01.2024
БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин
БРИКС притягивает все больше единомышленников, и уже примерно три десятка государств хотят подключиться к этому блоку, заявил президент Владимир Путин в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T12:21
2024-01-01T17:11
в мире
россия
египет
иран
владимир путин
брикс
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. БРИКС притягивает все больше единомышленников, и уже примерно три десятка государств хотят подключиться к этому блоку, заявил президент Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации. Он отметил, что сторонники БРИКС разделяют принципиальные установки сообщества: суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности.&quot;И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС&quot;, — добавил российский лидер.Он напомнил, что с 1 января, когда Россия приняла эстафету председательства организации, к ней присоединились новые полноправные члены: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. По мнению Путина, это убедительно свидетельствует о растущем авторитете БРИКС и его роли в мировых делахРоссийское председательство в блоке БРИКС будет ориентироваться на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. В таком ключе и будет действовать Россия, а ее девизом станет "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".Президент заверил, что Россия предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности БРИКС. Для этого она будет сохранять традиции и руководствоваться опытом, накопленным объединением за предыдущие годы.Путин пригласил представителей всех стран, желающих сотрудничать с БРИКС, принять участие в мероприятиях, которые пройдут за время председательства России. Кульминацией станет октябрьский саммит в Казани, отметил он.В БРИКС изначально объединились Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, с число участников объединения увеличилось до десяти — к нему присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html
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в мире, россия, египет, иран, владимир путин, брикс
В мире, Россия, Египет, Иран, Владимир Путин, БРИКС
БРИКС притягивает все больше сторонников, заявил Путин

Путин: к БРИКС хотят присоединиться около 30 стран

© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIAЛоготип саммита БРИКС
Логотип саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© AFP 2023 / GIANLUIGI GUERCIA
Логотип саммита БРИКС. Архивное фото
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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. БРИКС притягивает все больше единомышленников, и уже примерно три десятка государств хотят подключиться к этому блоку, заявил президент Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации.
Он отметил, что сторонники БРИКС разделяют принципиальные установки сообщества: суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности.
«

"И конечно, будем учитывать готовность многих других стран, а их насчитывается порядка трех десятков, подключиться в том или ином виде к БРИКС, к его многоплановой повестке дня. Для этого активно займемся проработкой модальностей новой категории государств — партнеров БРИКС", — добавил российский лидер.

Он напомнил, что с 1 января, когда Россия приняла эстафету председательства организации, к ней присоединились новые полноправные члены: Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. По мнению Путина, это убедительно свидетельствует о растущем авторитете БРИКС и его роли в мировых делах
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Российское председательство в блоке БРИКС будет ориентироваться на созидательное сотрудничество со всеми заинтересованными государствами. В таком ключе и будет действовать Россия, а ее девизом станет "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
Президент заверил, что Россия предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности БРИКС. Для этого она будет сохранять традиции и руководствоваться опытом, накопленным объединением за предыдущие годы.
Путин пригласил представителей всех стран, желающих сотрудничать с БРИКС, принять участие в мероприятиях, которые пройдут за время председательства России. Кульминацией станет октябрьский саммит в Казани, отметил он.
В БРИКС изначально объединились Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, с число участников объединения увеличилось до десяти — к нему присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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В миреРоссияЕгипетИранВладимир ПутинБРИКС
 
 
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