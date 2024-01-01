https://ria.ru/20240101/briks-1919337740.html

Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС

Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС - РИА Новости, 01.01.2024

Путин рассказал, каким видит председательство России в БРИКС

Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС, заявил президент Владимир Путин в обращении в связи с началом российского... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T12:08

2024-01-01T12:08

2024-01-01T12:43

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россия

брикс

владимир путин

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МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Россия рассчитывает на плодотворную работу со всеми государствами БРИКС, заявил президент Владимир Путин в обращении в связи с началом российского председательства в организации. Среди приоритетов работы он назвал дальнейшее продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения и экологии, а также культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества."В общей сложности в рамках председательства планируется провести более 200 мероприятий различного уровня и направленности во многих городах России. Приглашаем принять в них участие представителей всех стран, желающих сотрудничать с нашей организацией. И безусловно, кульминацией нашей председательской "вахты" станет саммит объединения, который пройдет в октябре в Казани", — заявил российский лидер.Путин напомнил, что Россия приняла эстафету председательства в БРИКС с сегодняшнего дня и что к организации присоединились новые полноправные члены — Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия. "Это убедительно свидетельствует о растущем авторитете объединения и его роли в мировых делах. БРИКС притягивает все больше сторонников и единомышленников — государств, которые разделяют принципиальные установки, лежащие в основе его деятельности", — отметил президент.По его словам, эти установки — суверенное равенство, уважение выбора собственного пути развития, взаимный учет интересов, открытость, консенсус, стремление к формированию многополярного мироустройства и справедливой модели глобальной финансовой и торговой системы, поиск коллективных решений наиболее острых проблем современности.В таком ключе и будет действовать российское председательство в БРИКС, а его девизом станет "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности", добавил Путин.Он подчеркнул, что Россия предпримет все возможные шаги для того, чтобы способствовать гармоничному встраиванию новых участников во все форматы деятельности БРИКС. Кроме того, она активно займется проработкой модальностей новой категории государств — партнеров объединения и продолжит усилия по продвижению всего комплекса сотрудничества по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты. "Естественно, особый упор сделаем на повышении внешнеполитической координации стран-участниц, совместном поиске эффективных ответов на вызовы и угрозы международной и региональной безопасности и стабильности", — говорится в обращении.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР, но в последнее время желание присоединиться к этому блоку выражали уже 23 государства. По итогам саммита, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, с 1 января число участников объединения увеличилось до десяти — к нему присоединились ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия. В их число должна была войти и Аргентина, но новый президент Хавьер Миллей отказался от вступления в группу.

https://ria.ru/20240101/briks-1919298928.html

https://ria.ru/20231229/god-1918907752.html

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в мире, россия, брикс, владимир путин