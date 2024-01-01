https://ria.ru/20240101/belgorod-1919399386.html

Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей - РИА Новости, 01.01.2024

Родственникам погибших в Белгороде выплатят по три миллиона рублей

Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, пострадавшим по 500 тысяч, сообщил губернатор Белгородской... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:40

2024-01-01T20:40

2024-01-01T20:47

белгород

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

специальная военная операция на украине

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БЕЛГОРОД, 1 янв - РИА Новости. Родственникам погибших при украинском обстреле Белгорода будет выплачено по 3 миллиона рублей, пострадавшим по 500 тысяч, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Губернатор в своем Telegram-канале заявил, что провел сегодня заседание оперативного штаба."Формируем списки по выплатам семьям погибших и раненым. Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. Такую же суммы мы выплачиваем и военнослужащим, погибшим во время СВО. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред. Так же как и военным", - написал Гладков.⠀Губернатор уточнил, что выплаты начнутся сразу после окончания новогодних и рождественских выходных.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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белгород, массированный обстрел центра белгорода, происшествия