https://ria.ru/20240101/belgorod-1919396024.html

В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии

В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.01.2024

В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 01.01.2024

2024-01-01T20:00

2024-01-01T20:00

2024-01-01T20:08

белгород

москва

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей."Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. 20 пациентов, в том числе 4 ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести",- говорится в сообщении.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгород, москва, массированный обстрел центра белгорода, происшествия