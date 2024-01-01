В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей."Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. 20 пациентов, в том числе 4 ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести",- говорится в сообщении.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей.
"Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. 20 пациентов, в том числе 4 ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести",- говорится в сообщении.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
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