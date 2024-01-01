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В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.01.2024
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20:00 01.01.2024 (обновлено: 20:08 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/belgorod-1919396024.html
В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии
В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии - РИА Новости, 01.01.2024
В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии
Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T20:00
2024-01-01T20:08
белгород
москва
массированный обстрел центра белгорода
происшествия
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МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей."Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. 20 пациентов, в том числе 4 ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести",- говорится в сообщении.Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
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белгород, москва, массированный обстрел центра белгорода, происшествия
Белгород, Москва, Массированный обстрел центра Белгорода, Происшествия
В больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии

Минздрав: в больнице в Белгороде 20 пациентов находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 янв - РИА Новости. Состояние пациентов, эвакуированных из Белгорода в Москву после обстрела ВСУ, стабильное, 20 остаются в тяжелом состоянии, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Ранее сообщалось, что медицинский спецборт с раненными в результате обстрела Белгорода ВСУ прибыл в Москву, в полете их сопровождали бригады врачей. Всего на борту 25 раненых, все в тяжелом состоянии, из них шесть детей.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
"Состояние пострадавших в результате обстрела ВСУ в Белгороде, эвакуированных в федеральные центры Минздрава России и московские организации, стабильное. 20 пациентов, в том числе 4 ребенка, находятся в тяжелом состоянии, 5 пациентов, в том числе 2 ребенка - в состоянии средней степени тяжести",- говорится в сообщении.
Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, объявленным вечером в понедельник, в результате удара ВСУ погибли 25 человек, среди которых 5 детей, 109 пострадали.
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