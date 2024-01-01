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Умерла четырехлетняя девочка, раненная при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 01.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 01.01.2024 (обновлено: 19:54 01.01.2024)
https://ria.ru/20240101/belgorod-1919385777.html
Умерла четырехлетняя девочка, раненная при ударе ВСУ по Белгороду
Умерла четырехлетняя девочка, раненная при ударе ВСУ по Белгороду - РИА Новости, 01.01.2024
Умерла четырехлетняя девочка, раненная при ударе ВСУ по Белгороду
Число погибших после массированной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25, в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 01.01.2024
2024-01-01T17:55
2024-01-01T19:54
белгород
массированный обстрел центра белгорода
происшествия
специальная военная операция на украине
белгородская область
россия
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25, в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков", — написал он.По словам главы региона, накануне еще два человека обратились за медпомощью: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Последнему уже провели операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, добавил Гладков.Общее количество пострадавших после удара украинских военных увеличилось до 109, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального, резюмировал губернатор.ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в министерстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20240101/minirovanie-1919374496.html
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белгород, массированный обстрел центра белгорода, происшествия, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, владимир путин
Белгород, Массированный обстрел центра Белгорода, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин
Умерла четырехлетняя девочка, раненная при ударе ВСУ по Белгороду

Гладков заявил, что число погибших после атаки ВСУ на Белгород выросло до 25

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела центра Белгорода ВСУ
Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела центра Белгорода ВСУ
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БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25, в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков", — написал он.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
По словам главы региона, накануне еще два человека обратились за медпомощью: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Последнему уже провели операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, добавил Гладков.
Общее количество пострадавших после удара украинских военных увеличилось до 109, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального, резюмировал губернатор.
ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
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Как подчеркнули в министерстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородМассированный обстрел центра БелгородаПроисшествияБелгородская областьРоссияВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныВладимир Путин
 
 
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