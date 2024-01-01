Умерла четырехлетняя девочка, раненная при ударе ВСУ по Белгороду

БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25, в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков", — написал он.По словам главы региона, накануне еще два человека обратились за медпомощью: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Последнему уже провели операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, добавил Гладков.Общее количество пострадавших после удара украинских военных увеличилось до 109, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального, резюмировал губернатор.ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.Как подчеркнули в министерстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
БЕЛГОРОД, 1 янв — РИА Новости. Число погибших после массированной атаки ВСУ на Белгород увеличилось до 25, в больнице умерла четырехлетняя девочка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Увеличилось количество погибших жителей при обстреле Белгорода 30 декабря до 25 человек, пять из которых дети. Сегодня в детской областной больнице умерла девочка четырех лет, которая находилась в состоянии высокой степени тяжести с сочетаемыми ранениями грудной клетки и внутренних органов. Ее санэвакуация была невозможна из-за ДВС-синдрома и обильного кровотечения. За жизнь маленькой пациентки боролись до последнего группы федеральных и региональных медиков", — написал он.
По словам главы региона, накануне еще два человека обратились за медпомощью: у женщины — открытый перелом пястной кости, у мужчины — проникающее ранение глазного яблока с инородным телом. Последнему уже провели операцию по замене хрусталика и восстановили зрение, добавил Гладков.
Общее количество пострадавших после удара украинских военных увеличилось до 109, 45 из них остаются в больницах областного центра, 25 — федерального, резюмировал губернатор.
ВСУ 30 декабря атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, они применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
Мэр Белгорода опроверг фейки в соцсетях о минировании города
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Как подчеркнули в министерстве, войска противника совершили обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российскую армию на подобные действия.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Президент Владимир Путин назвал произошедшее терактом, отметив, что это был целенаправленный удар по гражданскому населению, который не останется безнаказанным.
Террористический обстрел Белгорода: Россия знает, что делать с террористами
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