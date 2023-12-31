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Растерзает толпа. В Киеве заявили о новом фиаско Зеленского - РИА Новости, 31.12.2023
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05:42 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/zelenskiy-1919209866.html
Растерзает толпа. В Киеве заявили о новом фиаско Зеленского
Растерзает толпа. В Киеве заявили о новом фиаско Зеленского - РИА Новости, 31.12.2023
Растерзает толпа. В Киеве заявили о новом фиаско Зеленского
Украинское руководство попало в "ловушку" из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизации, такое мнение высказал подозреваемый в госизмене и содержащийся... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:42
2023-12-31T05:42
в мире
сша
украина
владимир зеленский
александр дубинский
валерий залужный
верховная рада украины
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Украинское руководство попало в "ловушку" из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизации, такое мнение высказал подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.Как заявил парламентарий в своем Telegram-канале, записи в котором он публикует при помощи адвокатов, власти "попали в ловушку", которую пытались поставить главкому ВСУ Валерию Залужному, стремясь "повесить" на него ответственность за мобилизацию.По его словам, опубликованный для этой цели законопроект вызвал шквал критики в отношении украинского правительства и офиса президента (ОП), при этом против новых подходов к мобилизации "выступили даже ситуативные партнеры власти"."В результате менеджеры ОП сходу влетели в стену: с одной стороны, жесткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны, план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)", - выразил мнение Дубинский.Как указал депутат, в итоге во внешний мир "уже транслируется" неготовность украинского общества повышать ставки за счет массового призыва. "А если люди не готовы воевать, то кто и зачем будет давать под это деньги?" – резюмировал он.Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Спустя неделю Залужный опроверг слова Зеленского, заявив, что военное командование не делало подобных запросов.В то же время на этой неделе правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231229/zaluzhnyy-1919065473.html
https://ria.ru/20231230/nebenzya-1919073863.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, александр дубинский, валерий залужный, верховная рада украины, вооруженные силы украины, евросоюз
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Валерий Залужный, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Евросоюз
Растерзает толпа. В Киеве заявили о новом фиаско Зеленского

Депутат Рады Дубинский: офис Зеленского угодил в ловушку из-за плана мобилизации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Украинское руководство попало в "ловушку" из-за нового законопроекта по ужесточению мобилизации, такое мнение высказал подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО депутат Верховной рады Александр Дубинский.
Как заявил парламентарий в своем Telegram-канале, записи в котором он публикует при помощи адвокатов, власти "попали в ловушку", которую пытались поставить главкому ВСУ Валерию Залужному, стремясь "повесить" на него ответственность за мобилизацию.
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По его словам, опубликованный для этой цели законопроект вызвал шквал критики в отношении украинского правительства и офиса президента (ОП), при этом против новых подходов к мобилизации "выступили даже ситуативные партнеры власти".
"В результате менеджеры ОП сходу влетели в стену: с одной стороны, жесткая мобилизация необходима, чтобы побудить США и ЕС выделить деньги вопреки провалу контрнаступления; с другой стороны, план продемонстрировать готовность к жесткой мобилизации разбился о настроения общества и нежелание депутатов за него голосовать (их просто растерзает толпа)", - выразил мнение Дубинский.
Как указал депутат, в итоге во внешний мир "уже транслируется" неготовность украинского общества повышать ставки за счет массового призыва. "А если люди не готовы воевать, то кто и зачем будет давать под это деньги?" – резюмировал он.
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Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря сообщил, что к нему обратились из генштаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно 450-500 тысяч человек. Спустя неделю Залужный опроверг слова Зеленского, заявив, что военное командование не делало подобных запросов.
В то же время на этой неделе правительство Украины внесло в Верховную раду законопроект об изменении условий мобилизации. В нем предлагают отменить срочную службу, отсрочку по мобилизации для инвалидов третьей группы, обязать регистрироваться в электронном кабинете призывника, проходить медосмотр, являться по вызову в военкомат в сроки и место, указанное в повестке. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно законопроекту, снизят с 27 до 25 лет. За неявку в военный комиссариат предусмотрены ограничения прав вплоть до блокировки банковских карт и счетов.
В среду украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники в парламенте сообщала, что новый законопроект о мобилизации, вероятнее всего, отправят на доработку из-за ряда дискуссионных вопросов. При этом отмечалось, что принять документ в Раде планируют до конца января - начала февраля 2024 года.
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Зеленский заявил, что получил военный план на 2024 год
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В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВалерий ЗалужныйВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныЕвросоюз
 
 
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