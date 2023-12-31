https://ria.ru/20231231/vybory-1919202883.html

Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США

Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США - РИА Новости, 31.12.2023

Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США

России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T02:52

2023-12-31T02:52

2023-12-31T03:56

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сергей лавров

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. "Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии", - сказал глава МИД."Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США", - добавил он. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.

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россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, в мире