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Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США - РИА Новости, 31.12.2023
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02:52 31.12.2023 (обновлено: 03:56 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/vybory-1919202883.html
Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США
Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США - РИА Новости, 31.12.2023
Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США
России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T02:52
2023-12-31T03:56
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров. &quot;Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии&quot;, - сказал глава МИД."Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США", - добавил он. Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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россия, сша, москва, сергей лавров, дональд трамп, в мире
Россия, США, Москва, Сергей Лавров, Дональд Трамп, В мире
Лавров рассказал об отношении России к президентским выборам в США

Лавров: России по большому счету все равно, кто победит на выборах в США

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. России по большому счету все равно, кто победит на президентских выборах в США, было бы наивно считать, что при республиканцах у власти отношения Москвы и Вашингтона можно было бы улучшить, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Сергей Лавров.
«

"Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии", - сказал глава МИД.

"Нам по большому счету все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США", - добавил он.
Президентские выборы в США намечены на 5 ноября 2024 года. Опросы показывают, что бывший президент Дональд Трамп — явный фаворит праймериз Республиканской партии. Как ожидается, ему будет противостоять действующий президент США Байден. Согласно опросам, Трампу вполне по силам победить в 2024 году.
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