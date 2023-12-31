https://ria.ru/20231231/lavrov-1919176752.html

Сергей Лавров: по большому счету, нам все равно, кто станет президентом США

Сергей Лавров: по большому счету, нам все равно, кто станет президентом США - РИА Новости, 31.12.2023

Сергей Лавров: по большому счету, нам все равно, кто станет президентом США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости по итогам 2023 года оценил складывающуюся сегодня обстановку в Сербии, где продолжаются... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T10:00

2023-12-31T10:00

2023-12-31T15:04

интервью

россия

сша

москва

сергей лавров

владимир путин

фатх

хамас

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/08/1914679561_0:0:3007:1691_1920x0_80_0_0_d86fa154f49d485e78e925a43776976e.jpg

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости по итогам 2023 года оценил складывающуюся сегодня обстановку в Сербии, где продолжаются протесты оппозиции, рассказал о перспективах достижения межпалестинского единства и о том, чего в Москве ждут от президентских выборов в США, запланированных на 2024 год.— Российские официальные лица недавно провели ряд встреч с сербскими партнерами на фоне протестных акций в Белграде, а председатель правительства Сербии Брнабич поблагодарила спецслужбы России за информацию о готовившихся беспорядках. Можете ли вы подтвердить, что Москва действительно оказала такую помощь? Какие конкретно западные страны причастны к организации данных выступлений?Существует ли угроза переворота в этой стране и ее присоединения к антироссийским санкциям?— Наш диалог с Сербией носит ритмичный характер, характеризуется открытостью и нацеленностью развивать самые разные направления сотрудничества, в том числе в области безопасности. Это довольно чувствительная сфера. Правильно было бы сказать, что Москва всегда готова подставить плечо сербским друзьям.Произошедшее в Белграде — это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти. Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах.Тенденция, прямо скажем, не нова. Чем обычно заканчиваются подобные авантюры, общеизвестно. Достаточно вспомнить госпереворот на Украине в феврале 2014 года, инспирированный Вашингтоном и Брюсселем.В Сербии об этом тоже не забыли, в том числе благодаря собственному опыту. Видимо, поэтому количество протестующих сравнительно невелико: лишь несколько сотен человек. Граждане не доверяют деятелям, которые на словах выступают против насилия, а на деле ведут себя прямо противоположным образом: игнорируют результаты волеизъявления граждан и провоцируют органы правопорядка.Общую обстановку в Сербии оцениваем как стабильную. Руководство страны твердо держит ситуацию под контролем, четко понимая, что именно в этом сейчас состоит национальный интерес.— Что ждет представителей киевского режима после выполнения Россией целей специальной военной операции? Будет ли инициировано расследование преступлений киевского режима и каким будет судебный процесс?— Расследование преступлений киевского режима уже ведется. Российские правоохранительные органы тщательно фиксируют и документируют творимые украинскими неонацистами зверства, не ограничиваясь при этом периодом проведения специальной военной операции. Страдания мирного населения Донбасса начались гораздо раньше, еще в 2014 году. Виновные в них также будут привлечены к ответственности.По линии Следственного комитета Российской Федерации ведется расследование по целому ряду статей Уголовного кодекса. По данным СКР, возбуждено более четырех тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц. В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины. Те из них, кому обвинения предъявлены заочно, объявлены в международный розыск.На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований. Такая же судьба ждет и всех остальных преступников. Каждого из них настигнет справедливое возмездие.— Планирует ли Москва организовать на российской территории переговоры палестинских движений, в частности ФАТХ и ХАМАС, для достижения целей национального единства? Насколько высоки шансы, что палестинцы смогут договориться о формировании правительства?— Россия последовательно выступает за запуск палестино-израильских переговоров. Одним из препятствий на их пути остается отсутствие палестинского единства. Поддерживаем действия партнеров, в частности Египта и Алжира, направленные на решение этой проблемы. Со своей стороны, тоже помогаем палестинским друзьям найти развязки. Предоставляли им российскую площадку для проведения встреч. Побуждаем к объединению на политической платформе Организации освобождения Палестины. Разъясняем опасность раскола для перспектив создания палестинского государства.В апреле 2023 года Россия выдвинула инициативу созыва многосторонних консультаций для синхронизации подходов к обеспечению палестинского единства. На втором этапе предполагается подключить к диалогу представителей основных палестинских движений. Наше предложение остается на столе.Совсем недавно, 20 декабря, принял участие в шестой сессии Российско-арабского форума сотрудничества, которая прошла в Марокко. С моими коллегами из целого ряда арабских государств обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта и возможные шаги по его урегулированию. Дискуссия показала, что, среди прочего, нас объединяет общее понимание необходимости скорейшего восстановления палестинского единства.— В последнее время звучат сигналы, что наша страна может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Это действительно так? Возможно ли снятие моратория до размещения такого вооружения США в Европе и АТР? Определены ли вероятные точки для размещения российских ракет?— Недвусмысленный сигнал о том, что мы можем при определенных условиях пересмотреть односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД), был заложен в исходные формулировки, в которых мы объявили о принятии на себя соответствующих самоограничений.Напомню, что наша приверженность указанному мораторию жестко увязана с потенциальным появлением в соответствующих регионах наземных РСМД американского производства. В силу характеристик и особенностей применения вооружений упомянутого класса вопрос об их развертывании враждебно настроенными странами весьма чувствителен с точки зрения национальной безопасности России. В случае с США этот аспект приобретает особое значение с учетом его прямой взаимосвязи с другими факторами, оказывающими влияние на стратегическую стабильность. Очевидно, что создание Вашингтоном дополнительных ракетных рисков потребует от нас принятия серьезных ответных мер.В отсутствие экстраординарных шагов со стороны США по наращиванию на нас силового давления иными средствами Россия не станет первой развертывать ракетные вооружения, ранее запрещенные по ДРСМД. Однако, судя по приготовлениям Пентагона, ждать от американцев практических действий по размещению наземных РСМД в различных регионах мира осталось недолго. Так что момент, когда нам придется принимать необходимые политические решения, по сути, назревает.— Президент России Владимир Путин, подводя итоги года, отметил готовность Москвы к восстановлению полноценных отношений с Вашингтоном при определенных фундаментальных изменениях внутри самих США. Ожидают ли в Москве такие сдвиги в случае победы на президентских выборах в следующем году кандидата республиканской партии? Может ли это привести к оздоровлению двусторонних отношений?— Наша готовность к восстановлению полноценного диалога с США не должна восприниматься как данность. Российско-американские отношения истончились до предела по вине Вашингтона, доктринально оформившего задачу нанести России "стратегическое поражение". Хотя Белый дом пока и остерегается рушить все, что осталось от отношений, до основания, к тому, чтобы вести диалог по-честному, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга американцы пока явно не готовы.Выйти на формулу мирного сосуществования с взаимодействием в отдельных областях мы сможем только после того, как Вашингтон признает наши коренные национальные интересы и начнет договариваться по-серьезному. Между тем правящие круги США отрицают реалии многополярного мира и по-прежнему мыслят в категориях собственного превосходства и исключительности.Американский политистеблишмент, независимо от партийной принадлежности, видит в России врага и экзистенциальную угрозу. Учитывая сложившийся межпартийный консенсус в этом вопросе, было бы наивно надеяться на улучшение отношений в случае победы кандидата от республиканской партии. Нам, по большому счету, все равно, кто победит в гонке за президентское кресло в США.

https://ria.ru/20231228/serbiya-1918699809.html

https://ria.ru/20231228/tseli-1918719451.html

https://ria.ru/20231228/lavrov-1918732609.html

https://ria.ru/20221208/rsmd-1836734317.html

https://ria.ru/20231228/interview-1918714774.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

интервью, россия, сша, москва, сергей лавров, владимир путин, фатх, хамас, организация освобождения палестины