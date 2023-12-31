https://ria.ru/20231231/ultimatum-1919209075.html

Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума - РИА Новости, 31.12.2023

Рогов ответил на заявление Украины о выдвижении России ультиматума

Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, громким... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T05:24

2023-12-31T05:24

2023-12-31T05:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости. Глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов назвал ультиматум, который киевские власти намерены выдвинуть России, громким провокационным заявлением и осознанием провала на фронте. Ранее советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не будет вести мирных переговоров с Россией, а выдвинет "ультимативные требования" на наивысшем уровне, которые российская сторона якобы примет. "Это громкое провокационное заявление является следствием бессильной злобы. Подоляк прекрасно понимает, что на фронтах для боевиков ВСУ все складывается грустно, внешняя поддержка Запада сыпется, а подконтрольная им территория – банкрот", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, Подоляк озвучивает то, что ему вкладывают в уста западные спецслужбы, стремясь повысить градус ненависти и эскалации конфликта, выиграть время и затянуть как можно большее жителей постукраинского пространства подконтрольного режиму Зеленского в "мясорубку". "Конечно, переговоров не будет. Там не с кем вести переговоры. Что Зеленский, что Ермак и прочие Подоляки – это недоговороспособные люди и военные преступники, которые удерживают власть в своих руках только благодаря страху, страданиям и смертям людей. Их политическое существование зависит от жертв среди мирных жителей. А вести переговоры с преступниками и террористами нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет", - подчеркнул Рогов. Украинское контрнаступление началось 4 июня, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". На начало декабря попытки атаковать стоили Киеву потери более 125 тысяч военных убитыми и ранеными. Как рассказал Путин на декабрьской прямой линии, Запад дал Украине все, что обещал, и даже больше – за это время ВС РФ уничтожили 2,3 тысячи бронемашин ВСУ, в том числе 747 танков, как советских, так и западных (Leopard, AMX, Challenger 2). По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. На этом фоне США объявили, что наступление растянется на "гораздо большее число месяцев", а секретарь СНБО Украины Алексей Данилов с горечью констатировал, что устаревшие учебные пособия НАТО пора "отправить в архивы". Wall Street Journal между тем написала о страхе Запада, что окончательный крах ВСУ на поле боя может произойти этой зимой. Из-за невозможности предъявить военные успехи Украине, чей бюджет полностью зависит от внешних поступлений, стало много сложнее получать дотации Запада. Россия же открыта к переговорам: как заявил Путин, "или мы договоримся и согласуем определенные параметры, или <…> [будем] решать силовым путем". Конгресс США так и не согласовал запрос Белого дома о новой помощи Киеву, в администрации сообщали, что без одобрения законодателей больше не смогут отправлять Украине оружие. Республиканская оппозиция требует от президента США Джо Байдена шагов по охране южной границы страны, оспаривая необходимость новой многомиллиардной поддержки Киева без представления дальнейшего плана действий. На прошлой неделе министерство обороны США предупредило, что средства на оказание помощи Украине фактически закончатся 30 декабря. Объявленная накануне военная помощь на 250 миллионов долларов была названа финальным пакетом в 2023 году. Его выделение стало последней возможностью администрации поддержать Киев без согласия конгресса - запрошенный Белым домом пакет помощи в 106 миллиардов долларов, более 60 из которых предназначены Украине, так и остался неутвержденным. Общий объем выделенной Украине с февраля 2022 года помощи уже превысил 100 миллиардов долларов, среди республиканцев нет однозначной поддержки таких темпов финансирования на фоне нерешенных проблем внутри страны, в частности, критической, по их оценкам, ситуации на мексиканской границе, которую с начала года пересекли почти три миллиона незаконных мигрантов.

https://ria.ru/20231231/saldo-1919198544.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919198681.html

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михаил подоляк, владимир рогов, владимир путин, украина, россия, киев, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины