https://ria.ru/20231231/ukraina-1919296058.html

СМИ: ключевой план США на Украине провалился

СМИ: ключевой план США на Украине провалился - РИА Новости, 31.12.2023

СМИ: ключевой план США на Украине провалился

План Соединенных Штатов по ослаблению Россию через украинский кризис провалился, пишет Global Times. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T22:36

2023-12-31T22:36

2023-12-31T22:36

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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валерий залужный

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. План Соединенных Штатов по ослаблению Россию через украинский кризис провалился, пишет Global Times."Запад все больше осознает, что российско-украинский конфликт не истощит Россию как он ожидал", — говорится в материале.Отмечается, что цель западной помощи ВСУ заключалась не в защите Украины, а в попытке ослабить Россию. Бывшая советская республика рассматривается США и ЕС исключительно как расходный материал, пояснил автор.При этом он добавил, что отношение к российско-украинскому конфликту становится все более противоречивым в США и Европе: растет тенденция к сокращению помощи, и все больше стран ЕС выступают за переговоры о прекращении огня."Это еще раз демонстрирует печальную реальность: Украина является крупнейшим проигравшим во всем конфликте", — резюмируется в публикации.Украинские военные с июня пытаются продвинуться на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Тем не менее они не смогли преодолеть даже тактическую оборону российской армии и понесли серьезные потери. По словам министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ уже потеряли почти 160 тысяч солдат, 121 самолет, 766 танков, свыше 2,3 тысячи различных бронемашин.Неудачу контрнаступления признали и в офисе президента Украины. В свою очередь, главком украинскими войсками Валерий Залужный заявлял в интервью Economist, что армия зашла в тупик и не смогла продемонстрировать впечатляющих темпов продвижения.

https://ria.ru/20231231/nato-1919267165.html

https://ria.ru/20231231/ukraina-1919254199.html

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в мире, россия, украина, сша, сергей шойгу, валерий залужный, вооруженные силы украины, евросоюз, нато