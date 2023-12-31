https://ria.ru/20231231/ukraina-1919287177.html

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.12.2023

В 11 областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T19:38

2023-12-31T19:38

2023-12-31T19:38

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в регионах в разное время - в ряде областей она прозвучала в 19.20 мск, в некоторых - ранее. Ранее в воскресенье воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины дважды, спустя некоторое время ее отменяли. Позднее украинские СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком (до переименования в 2016 году назывался Кировоград). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины