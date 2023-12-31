https://ria.ru/20231231/ukraina-1919264119.html

В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища

В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища - РИА Новости, 31.12.2023

В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища

Зернохранилище и линии электропередачи повреждены в Кировоградской области на Украине после взрывов, сообщает в воскресенье глава областной военной... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:05

2023-12-31T16:05

2023-12-31T16:05

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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Зернохранилище и линии электропередачи повреждены в Кировоградской области на Украине после взрывов, сообщает в воскресенье глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале. Украинские СМИ сообщали ранее в воскресенье о серии взрывов в Кировоградской и Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги. "Кировоградская область... В Кропивницком районе повреждены линии электропередачи и зернохранилище", - написал Райкович. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, кировоградская область, украина