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В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища - РИА Новости, 31.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:05 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/ukraina-1919264119.html
В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища
В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища - РИА Новости, 31.12.2023
В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища
Зернохранилище и линии электропередачи повреждены в Кировоградской области на Украине после взрывов, сообщает в воскресенье глава областной военной... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:05
2023-12-31T16:05
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Зернохранилище и линии электропередачи повреждены в Кировоградской области на Украине после взрывов, сообщает в воскресенье глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале. Украинские СМИ сообщали ранее в воскресенье о серии взрывов в Кировоградской и Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги. "Кировоградская область... В Кропивницком районе повреждены линии электропередачи и зернохранилище", - написал Райкович. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
В Кировоградской области заявили о повреждении ЛЭП и зернохранилища

Глава Кировоградской ОВА Райкович заявил о повреждении ЛЭП и зернохранилища

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи на Украине
Линии электропередачи на Украине - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Линии электропередачи на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Зернохранилище и линии электропередачи повреждены в Кировоградской области на Украине после взрывов, сообщает в воскресенье глава областной военной администрации Андрей Райкович в Telegram-канале.
Украинские СМИ сообщали ранее в воскресенье о серии взрывов в Кировоградской и Днепропетровской областях на фоне воздушной тревоги.
"Кировоградская область... В Кропивницком районе повреждены линии электропередачи и зернохранилище", - написал Райкович.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьУкраина
 
 
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