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Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся - РИА Новости, 31.12.2023
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07:09 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/torgovlya-1919213560.html
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся - РИА Новости, 31.12.2023
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:09
2023-12-31T07:09
египет
россия
армения
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "Заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС упростит доступ нашим товарам на египетский рынок. Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии", - сказал он. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
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египет, россия, армения, евразийский экономический союз, экономика
Египет, Россия, Армения, Евразийский экономический союз, Экономика
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся

Торгпред Теванян: переговоры о ЗСТ между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся

© РИА Новости / Александр ЕлистратовФлаг Египта
Флаг Египта - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Александр Елистратов
Флаг Египта. Архивное фото
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян.
"Заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС упростит доступ нашим товарам на египетский рынок. Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии", - сказал он.
Логотип автомобиля Lada - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
В Египте уважают продукцию российского машиностроения, сообщил торгпред
06:08
Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
 
ЕгипетРоссияАрменияЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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