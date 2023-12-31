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Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся - РИА Новости, 31.12.2023
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T07:09
2023-12-31T07:09
2023-12-31T07:09
египет
россия
армения
евразийский экономический союз
экономика
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Переговоры о создании зоны свободной торговли между Египтом и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) находятся на завершающей стадии, сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Египте Алексей Теванян. "Заключение соглашения о свободной торговле между Египтом и ЕАЭС упростит доступ нашим товарам на египетский рынок. Переговоры по зоне свободной торговли находятся на завершающей стадии", - сказал он. Евразийский экономический союз - международное интеграционное экономическое объединение, функционирующее с 1 января 2015 года. Участники союза - Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. В 2020 году на встрече лидеров стран ЕАЭС было принято решение предоставить статус наблюдателя при интеграционном объединении Кубе и Узбекистану.
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египет, россия, армения, евразийский экономический союз, экономика
Египет, Россия, Армения, Евразийский экономический союз, Экономика
Переговоры о зоне свободной торговли между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся
Торгпред Теванян: переговоры о ЗСТ между Египтом и ЕАЭС скоро завершатся