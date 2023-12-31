Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью
Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая и Тайваня исторической необходимостью
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью.
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"Воссоединение Родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения", - сказал Си Цзиньпин.
Обращение транслировало Центральное телевидение Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.