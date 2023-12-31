https://ria.ru/20231231/tayvan-1919252453.html

Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью

Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью - РИА Новости, 31.12.2023

Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью

Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:41

2023-12-31T14:41

2023-12-31T17:48

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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. "Воссоединение Родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения", - сказал Си Цзиньпин. Обращение транслировало Центральное телевидение Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20231231/novyygod-1919238620.html

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