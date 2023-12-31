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Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью - РИА Новости, 31.12.2023
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14:41 31.12.2023 (обновлено: 17:48 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/tayvan-1919252453.html
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью - РИА Новости, 31.12.2023
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью
Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:41
2023-12-31T17:48
в мире
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сша
си цзиньпин
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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью. "Воссоединение Родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения", - сказал Си Цзиньпин. Обращение транслировало Центральное телевидение Китая. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, китай, тайвань, сша, си цзиньпин, нэнси пелоси
В мире, Китай, Тайвань, США, Си Цзиньпин, Нэнси Пелоси
Си Цзиньпин назвал воссоединение КНР и Тайваня исторической необходимостью

Си Цзиньпин назвал воссоединение Китая и Тайваня исторической необходимостью

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 31 дек — РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении назвал воссоединение Китая с Тайванем исторической необходимостью.
«
"Воссоединение Родины является исторической необходимостью. Соотечественники по обе стороны Тайваньского пролива должны объединиться, чтобы разделить великую славу национального возрождения", - сказал Си Цзиньпин.
Обращение транслировало Центральное телевидение Китая.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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