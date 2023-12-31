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Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах - РИА Новости, 31.12.2023
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:17
2023-12-31T16:17
2023-12-31T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
одесская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой народной республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах.
одесская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, одесская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
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Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах
ВС РФ уничтожили технику ВСУ в ангарах в Днепропетровской и Одесской областях