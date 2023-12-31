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Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:17 31.12.2023 (обновлено: 16:19 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/spetsoperatsiya-1919266380.html
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах - РИА Новости, 31.12.2023
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T16:17
2023-12-31T16:19
специальная военная операция на украине
безопасность
одесская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой народной республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах.
одесская область
донецкая народная республика
днепропетровская область
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безопасность, одесская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Одесская область, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах

ВС РФ уничтожили технику ВСУ в ангарах в Днепропетровской и Одесской областях

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкИстребитель Су-30СМ
Истребитель Су-30СМ - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ.
"Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой народной республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
30 декабря 2023, 18:04
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 30.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОдесская областьДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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