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Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах

Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах - РИА Новости, 31.12.2023

Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику на двух аэродромах

Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:17

2023-12-31T16:17

2023-12-31T16:19

специальная военная операция на украине

безопасность

одесская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские военные уничтожили украинскую авиатехнику в ангарах на двух аэродромах в Днепропетровской и Одесской областях, сообщило в воскресенье в сводке министерство обороны РФ. "Уничтожены три пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе две HIMARS и одна "Ольха", в районах населенных пунктов Селидово Донецкой народной республики и Глубокое Харьковской области, радиолокатор зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населенного пункта Санжейка Одесской области, авиационная техника в ангарах на аэродромах "Днепр" в Днепропетровской области и "Школьный" в Одесской области", - говорится в сводке военного ведомства. Кроме того, поражены склады горючего и боеприпасов ВСУ в районах городов Запорожье и Белая Церковь, живая сила и военная техника в 133 районах.

одесская область

донецкая народная республика

днепропетровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, одесская область, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)