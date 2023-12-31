https://ria.ru/20231231/sotsset-1919289805.html

Соцсеть X подешевела на 71 процент, заявил инвестор

Соцсеть X подешевела на 71 процент, заявил инвестор - РИА Новости, 31.12.2023

Соцсеть X подешевела на 71 процент, заявил инвестор

Инвестор покупки американским миллиардером Илоном Маском соцсети Twitter считает, что компания после сделки подешевела на 71%, сообщает портал Axios. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T20:23

2023-12-31T20:23

2023-12-31T20:26

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илон маск

twitter

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Инвестор покупки американским миллиардером Илоном Маском соцсети Twitter считает, что компания после сделки подешевела на 71%, сообщает портал Axios. "Компания Fidelity считает, что соцсеть Х (ранее Twitter) стоит на 71,5% меньше, чем на момент покупки, согласно раскрытию информации на конец ноября", - говорится в сообщении. Как говорится в сообщении, фонд Fidelity хоть и помог Маску купить Twitter, но может не владеть точной финансовой информацией, несмотря на наличие акций компании, другие акционеры могут оценивать стоимость соцсети иначе. Портал добавляет, что более 10% в цене соцсеть могла потерять, когда Маск в ноябре выругался на онлайн-мероприятии в адрес рекламодателей, отказавшихся от сотрудничества с Х на фоне скандальных заявлений миллиардера о евреях. Маск осенью прошлого года окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению Twitter. Он обещал либерализовать редакционную политику социальной сети, которую много критиковали за жесткую цензуру, и создать совет модерации контента, а пока совет не заработает - не принимать глобальных решений о редакционной политике и восстановлении заблокированных аккаунтов. За сделкой последовала череда сокращений персонала компании.

https://ria.ru/20231229/mask-1918889930.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, илон маск, twitter, в мире, сша