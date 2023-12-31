https://ria.ru/20231231/serbya-1919209460.html

Лавров назвал протесты в Сербии попыткой Запада организовать захват власти

Лавров назвал протесты в Сербии попыткой Запада организовать захват власти - РИА Новости, 31.12.2023

Лавров назвал протесты в Сербии попыткой Запада организовать захват власти

Запад не готов мириться с результатами выборов в Сербии и поддержкой, которую оказал народ страны президенту Александру Вучичу, поэтому предприняли попытки... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T05:31

2023-12-31T05:31

2023-12-31T06:05

сербия

россия

белград (город)

сергей лавров

александр вучич

беспорядки в белграде

в мире

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Запад не готов мириться с результатами выборов в Сербии и поддержкой, которую оказал народ страны президенту Александру Вучичу, поэтому предприняли попытки "срежиссировать незаконный захват власти", заявил РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров."Произошедшее в Белграде — это очередная попытка срежиссировать незаконный захват власти. Судя по всему, не все на Западе готовы мириться с тем, что сербские избиратели выразили президенту Александру Вучичу и его политическому курсу поддержку на выборах", - сказал Лавров. В Сербии помнят, чем закончился госпереворот на Украине в 2014 году, отметил он. Именно поэтому, указал министр, число протестующих не превышает нескольких сотен человек."Граждане не доверяют деятелям, которые на словах выступают против насилия, а на деле ведут себя прямо противоположным образом: игнорируют результаты волеизъявления граждан и провоцируют органы правопорядка", - добавил Лавров.Глава МИД оценил текущую ситуацию в Сербии как стабильную, власти страны твердо держат ситуацию под контролем.Ранее Лавров в интервью РИА Новости и телеканалу "Россия 24" заявил, что Запад пытался поставить Сербию перед выбором: либо присоединение к санкциям против России, либо, в противном случае, они попытаются устроить там государственный переворот.В Сербии 17 декабря прошли внеочередные выборы в скупщину, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая столицу страны. Президент страны Александр Вучич объявил о победе его коалиции "Сербия не смеет останавливаться". Сторонники прозападного оппозиционного блока "Сербия против насилия", несогласные с итогам выборов, в ночь на 25 декабря начали беспорядки и заняли ступени перед зданием представительного и исполнительного органа Белграда, до этого они перекрыли прилегающую улицу. Они били стекла и кидали куски брусчатки в двери и окна здания парламента, пытались прорваться внутрь, полицейские отвечали слезоточивым газом.Президент Александр Вучич в обращении к гражданам на фоне этих беспорядков заявил, что эти протесты в Белграде являются попыткой лишить Сербию самостоятельности и суверенитета, власти защитят порядок.

https://ria.ru/20231230/oppozitsiya-1919170787.html

https://ria.ru/20231231/serbiya-1919199380.html

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сербия, россия, белград (город), сергей лавров, александр вучич, беспорядки в белграде, в мире