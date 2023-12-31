https://ria.ru/20231231/serbiya-1919209341.html
Лавров оценил обстановку в Сербии
Лавров оценил обстановку в Сербии - РИА Новости, 31.12.2023
Лавров оценил обстановку в Сербии
В Москве оценивают ситуацию в Сербии как стабильную, власти страны твердо держат ситуацию под контролем, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T05:26
2023-12-31T05:26
2023-12-31T05:26
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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. В Москве оценивают ситуацию в Сербии как стабильную, власти страны твердо держат ситуацию под контролем, заявил РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "Общую обстановку в Сербии оцениваем как стабильную. Руководство страны твердо держит ситуацию под контролем, четко понимая, что именно в этом сейчас состоит национальный интерес", - сказал Лавров.
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сербия, москва, россия, сергей лавров, в мире
Сербия, Москва, Россия, Сергей Лавров, В мире
Лавров оценил обстановку в Сербии
Лавров: обстановка в Сербии является стабильной, власти контролируют ситуацию