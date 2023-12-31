https://ria.ru/20231231/prigovor-1919205832.html

Более 200 представителям вооруженных формирований Украины вынесли приговоры

Более 200 представителям вооруженных формирований Украины вынесли приговоры - РИА Новости, 31.12.2023

Более 200 представителям вооруженных формирований Украины вынесли приговоры

Суды РФ приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей вооруженных формирований Украины, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T04:01

2023-12-31T04:01

2023-12-31T04:01

россия

украина

сергей лавров

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МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Суды РФ приговорили к длительным срокам лишения свободы более 200 представителей вооруженных формирований Украины, сообщил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров. "На основании доказательств, собранных СКР, суды Российской Федерации уже приговорили к длительным срокам лишения свободы за совершенные злодеяния более 200 представителей украинских вооруженных формирований", - сказал Лавров. Он напомнил, что по линии Следственного комитета Российской Федерации ведется расследование по целому ряду статей Уголовного кодекса. "По данным СКР, возбуждено более 4 тысяч уголовных дел в отношении порядка 900 лиц", - отметил министр. "В их числе не только члены радикальных националистических объединений, представители украинских силовых структур и наемники, но и представители военного и политического руководства Украины" ,- добавил министр. Он указал, что "те из них, кому обвинения предъявлены заочно, объявлены в международный розыск".

https://ria.ru/20231226/rozysk-1918248424.html

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россия, украина, сергей лавров