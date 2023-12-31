https://ria.ru/20231231/prazdnik-1919251554.html

В Новороссийске отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде

В Новороссийске отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде - РИА Новости, 31.12.2023

В Новороссийске отменили новогодние гуляния после трагедии в Белгороде

Массовые новогодние гуляния отменили в Новороссийске из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:32

2023-12-31T14:32

2023-12-31T14:32

специальная военная операция на украине

белгород

новороссийск

белгородская область

вооруженные силы украины

массированный обстрел центра белгорода

происшествия

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КРАСНОДАР, 31 дек - РИА Новости. Массовые новогодние гуляния отменили в Новороссийске из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил в Telegram-канале мэр Новороссийска Андрей Кравченко, добавив, что запуск петард и фейерверков сейчас также не уместен. "Пока наша страна переживает такое горе – никаких массовых праздничных гуляний в общественных местах быть не должно!… Зверство, которое учинил киевский режим в Белгороде, не оставило равнодушным ни одного жителя нашей большой страны. Все скорбят о потере детей и взрослых вместе с их родными. Белгородцы, Новороссийск всей душой с вами!" - написал Кравченко. Он также обратился к жителям Новороссийска, добавив, что запуск фейерверков и петард сейчас "неуместен". Ранее Кравченко сообщал об отмене в Новороссийске городских салютов в новогодние праздники, на эти деньги планируется закупить оборудование в зону спецоперации. Днем в субботу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По официальным данным на 8.30 воскресенья, в результате удара ВСУ погибли 24 человека, 108 пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгород, новороссийск, белгородская область, вооруженные силы украины, массированный обстрел центра белгорода, происшествия