В Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади из-за обстрела Белгорода
Беглов: концерт на Дворцовой площади Петербурга отменили из-за атаки на Белгород
© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
Мемориал в память о погибших после обстрела ВСУ в Белгороде
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 дек — РИА Новости. В Санкт-Петербурге отменили концерт на Дворцовой площади в знак поддержки жителей Белгородской области, сообщил губернатор города Александр Беглов в Telegram-канале.
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"В знак поддержки жителей Белгородской области приняли решение отказаться от запланированного ночного концерта на Дворцовой площади. За полдня я получил десятки сообщений от жителей с такой просьбой и, уверен, что весь Петербург поддержит это решение", — написал он.
Глава города уточнил, что все детские мероприятия пройдут на каникулах, подчеркнув, что никто не отнимет праздник у детей.
Беглов также заявил, что предложил губернатору Белгородской области всестороннюю помощь, в том числе в восстановлении разрушенных объектов.
Накануне днем украинские войска атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Отмечается, что при прямом попадании этих ракет последствия были бы гораздо тяжелее.
По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Сегодня российские военные нанесли удары возмездия, поразив центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом.