https://ria.ru/20231231/peskov-1919252324.html

Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали

Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали - РИА Новости, 31.12.2023

Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что новогоднее обращение Владимира Путина перезаписали. РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T14:39

2023-12-31T14:39

2023-12-31T15:02

дмитрий песков

владимир путин

новый год

общество

россия

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что новогоднее обращение Владимира Путина перезаписали."Нет. Это не так. Это неправда", — сказал он.Ранее сегодня несколько Telegram-каналов распространили информацию, что российский лидер якобы перезаписал новогоднее обращение.В пятницу Песков заявил, что узнать, было ли поздравление президента записано заранее, можно будет только в новогоднюю ночь. Он также отметил, что главной темой этого сообщения станет "Новый год". С 2023 годом Путин поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение записали в штабе Южного военного округа.

https://ria.ru/20231229/obraschenie-1918917234.html

https://ria.ru/20231231/novogodnie_obrascheniya_prezidentov-1918476779.html

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дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество, россия