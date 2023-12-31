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Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали - РИА Новости, 31.12.2023
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14:39 31.12.2023 (обновлено: 15:02 31.12.2023)
https://ria.ru/20231231/peskov-1919252324.html
Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали
Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали - РИА Новости, 31.12.2023
Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что новогоднее обращение Владимира Путина перезаписали. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T14:39
2023-12-31T15:02
дмитрий песков
владимир путин
новый год
общество
россия
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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что новогоднее обращение Владимира Путина перезаписали."Нет. Это не так. Это неправда", — сказал он.Ранее сегодня несколько Telegram-каналов распространили информацию, что российский лидер якобы перезаписал новогоднее обращение.В пятницу Песков заявил, что узнать, было ли поздравление президента записано заранее, можно будет только в новогоднюю ночь. Он также отметил, что главной темой этого сообщения станет "Новый год". С 2023 годом Путин поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение записали в штабе Южного военного округа.
https://ria.ru/20231229/obraschenie-1918917234.html
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дмитрий песков, владимир путин, новый год, общество, россия
Дмитрий Песков, Владимир Путин, Новый год, Общество, Россия
Песков опроверг сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали

Песков назвал неправдой сообщения, что новогоднее обращение Путина перезаписали

© Михаил КлиментьевПрезидент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года
© Михаил Климентьев
Президент России Владимир Путин во время новогоднего обращения к россиянам в канун 2020 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг РИА Новости сообщения о том, что новогоднее обращение Владимира Путина перезаписали.
"Нет. Это не так. Это неправда", — сказал он.
Кадр новогоднего обращения президента России Владимира Путина
Большинство россиян планируют смотреть новогоднее обращение, показал опрос
29 декабря 2023, 11:13
Ранее сегодня несколько Telegram-каналов распространили информацию, что российский лидер якобы перезаписал новогоднее обращение.
В пятницу Песков заявил, что узнать, было ли поздравление президента записано заранее, можно будет только в новогоднюю ночь. Он также отметил, что главной темой этого сообщения станет "Новый год".
С 2023 годом Путин поздравил россиян в окружении военнослужащих. Обращение записали в штабе Южного военного округа.
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в канун 2015 года - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
Новогодние обращения президентов России
Вчера, 00:21
 
Дмитрий ПесковВладимир ПутинНовый годОбществоРоссия
 
 
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