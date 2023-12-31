https://ria.ru/20231231/obstrel-1919268252.html

Буданов получил приказ об обстреле Белгорода лично от Зеленского, пишут СМИ

Буданов получил приказ об обстреле Белгорода лично от Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2023

Буданов получил приказ об обстреле Белгорода лично от Зеленского, пишут СМИ

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ о массированном ударе по Белгороду лично от Владимира Зеленского,... РИА Новости, 31.12.2023

2023-12-31T16:32

2023-12-31T16:32

2023-12-31T17:21

специальная военная операция на украине

массированный обстрел центра белгорода

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МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов получил приказ о массированном ударе по Белгороду лично от Владимира Зеленского, передает телеканал RT со ссылкой на источник в силовых структурах. "Зеленский лично отдал приказ главе ГУР Украины Буданову о массированном ударе ВСУ по Белгороду 30 декабря. Об этом сообщил источник RT в силовых структурах", — говорится в сообщении.Исполнителем теракта стал личный состав нацбатальона "Кракен", уточнило издание.Накануне днем украинские войска атаковали центр Белгорода. По информации Минобороны, ВСУ применили ракеты "Ольха" с кассетной частью и чешскую РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. Отмечается, что при прямом попадании этих ракет последствия были бы гораздо тяжелее.Как подчеркнули в оборонном ведомстве, армия противника совершила обстрел в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия.По последним данным, жертвами теракта стали 24 человека, в том числе трое детей, более ста человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Покушение на убийство", "Убийство", "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".Сегодня российские военные нанесли удары возмездия, поразив центры принятия решений и военные объекты в Харькове, использовавшиеся киевским режимом.

https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html

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