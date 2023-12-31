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ВСУ обстреляли Белгородскую область сто раз за сутки - РИА Новости, 31.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:45 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/obstrel-1919234273.html
ВСУ обстреляли Белгородскую область сто раз за сутки
ВСУ обстреляли Белгородскую область сто раз за сутки - РИА Новости, 31.12.2023
ВСУ обстреляли Белгородскую область сто раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз, сообщил губернатор... РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T11:45
2023-12-31T11:45
специальная военная операция на украине
происшествия
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В воскресенье губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 30 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по семи районам 100 снарядов, включая шесть взрывных устройства, сброшенных с дронов. В субботу Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Гладков не привел в статистике данных о количестве снарядов, выпущенных по городу. По его информации, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей. "В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка с БПЛА сброшено по два взрывных устройства", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Цаповка выпущено 12 минометных снарядов и по окраине села Богун-Городок зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. В Валуйском горокруге по поселку Уразово выпущено 9 снарядов из РСЗО "Град", различные разрушения получили 6 частных домовладений, 11 хозпостроек и ФОК. По словам губернатора, в Волоконовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено 3 минометных снаряда, по окраине села Дроновка – 4 минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. "В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное – установлено 18 минометных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. Произошло возгорание, которое было потушено оперативными службами. Пострадавших и разрушений в частном секторе нет. По селу Середа выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 8, по селу Белянка – 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков. Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировано 3 прилета. В Минобороны РФ сообщали, что накануне средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
https://ria.ru/20231229/pvo-1919068565.html
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происшествия, белгород, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков
ВСУ обстреляли Белгородскую область сто раз за сутки

Гладков: ВСУ выпустили сто снарядов за сутки по территории Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли все семь приграничных районов Белгородской области и областной центр не менее 100 раз, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В воскресенье губернатор опубликовал сводку о нанесенных ударах по региону за 30 декабря. За прошедшие сутки украинские военные выпустили по семи районам 100 снарядов, включая шесть взрывных устройства, сброшенных с дронов.
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 29.12.2023
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью
29 декабря 2023, 23:40
В субботу Белгород подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. Гладков не привел в статистике данных о количестве снарядов, выпущенных по городу. По его информации, погибли 24 человека, 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, 3 частных домовладениях, на 7 социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.
"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено 13 артиллерийских снарядов. В селах Журавлевка, Красный Хутор и Наумовка с БПЛА сброшено по два взрывных устройства", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе по окраине села Цаповка выпущено 12 минометных снарядов и по окраине села Богун-Городок зафиксировано 6 гранатометных выстрелов. В Валуйском горокруге по поселку Уразово выпущено 9 снарядов из РСЗО "Град", различные разрушения получили 6 частных домовладений, 11 хозпостроек и ФОК.
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По словам губернатора, в Волоконовском районе 6 раз из миномета обстреляли окраину хутора Старый. В Грайворонском городском округе по селу Пороз выпущено 3 минометных снаряда, по окраине села Дроновка – 4 минометных снаряда. На окраине села Новостроевка-Вторая противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.
"В Шебекинском городском округе под минометный обстрел попала окраина села Красное – установлено 18 минометных снарядов. Один из снарядов попал на территорию неработающего сельхозпредприятия. Произошло возгорание, которое было потушено оперативными службами. Пострадавших и разрушений в частном секторе нет. По селу Середа выпущено 9 минометных снарядов, по хутору Мухин – 8, по селу Белянка – 3 минометных снаряда", - подчеркнул Гладков.
Глава региона уточнил, что в Краснояружском районе на территории между селами Графовка и Демидовка зафиксировано 3 прилета.
В Минобороны РФ сообщали, что накануне средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Последствия массированного обстрела Белгорода со стороны ВСУ
© Фото очевидца

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

Обстрел центра Белгорода

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8
© РИА Новости

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8
© фото очевидца

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8
© фото очевидца

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8
© ГУ МЧС России по Белгородской области

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

Ликвидация последствий обстрела Белгорода со стороны ВСУ. Кадр видео

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8
© РИА Новости

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8
© фото очевидца

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

Последствия обстрела Белгорода со стороны ВСУ

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8
© РИА Новости

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

Последствия удара ВСУ по центру Белгорода

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8

Взрывы раздались около 15:00, после чего в небе над городом появился черный дым.

© Фото очевидца
1 из 8

Вскоре начала работать сирена, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия. Спецслужбы перекрыли перекресток улицы Богдана Хмельницкого и проспекта Славы в центре Белгорода.

© РИА Новости
2 из 8

В результате обстрела ВСУ повреждения получили Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

© фото очевидца
3 из 8

В городе запустили единую горячую линию по номеру "122" для приема заявок о повреждениях и пострадавших.

© фото очевидца
4 из 8

Очевидец обстрела рассказал, что оперативные и экстренные службы прибыли на место практически моментально.

© ГУ МЧС России по Белгородской области
5 из 8

Несколько машин на улице Островского полностью выгорели. Автомобили стояли на парковке возле центрального городского парка. В соседних жилых домах выбиты стекла.

© РИА Новости
6 из 8

По поручению президента Путина в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко. Кроме того, туда отправили группу МЧС для оказания помощи пострадавшим.

© фото очевидца
7 из 8

После массированного обстрела в городе начались пожары. Поступили сообщения о десяти возгораниях, все они были ликвидированы спасателями.

© РИА Новости
8 из 8
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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